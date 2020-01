Un "Grand Cru" pour le 23ème Salon BATIMOI !

L’édition 2020 se clôture dans l’enthousiasme général pour les quelque 180 sociétés, entreprises et artisans qui ont été au contact des 20.291 visiteurs venus faire le plein de conseils et de solutions tout au long des quatre jours du salon.

Une fréquentation parfaitement stable, qui conforte les organisateurs et les exposants, et qui vient surtout confirmer le positionnement de BATIMOI comme le "rendez-vous de référence" pour les nombreux acteurs des secteurs de la construction-rénovation en Wallonie.

Tous soulignent la qualité des contacts et le profil des visiteurs bien informés, avec des projets en mains, des réflexions déjà bien avancées et/ou l’envie certaine d’investir dans des projets à court et moyen terme.

Parmi les grandes tendances de cette édition 2020, on notera l’intérêt croissant pour les extensions bois, l’auto-construction, l’isolation thermique et acoustique, les matériaux durables et les nombreuses questions liées aux meilleurs choix énergétiques à poser, quand on sait que les nouvelles constructions visent le quasi "0 Energie" à partir de 2021 !

Les exposants repartent donc avec des carnets bien remplis et des projets à suivre et à concrétiser tout au long des prochains mois.

Reste toujours cette question qui revient sans cesse : le souci de trouver la main d’œuvre qualifiée pour honorer ces nombreuses commandes, comme le soulignaient encore Francis Carnoy, Directeur de la Confédération Construction Wallonne, et le Ministre Willy Borsus, à l’occasion de la cérémonie d’ouverture.

Investir dans les formations des jeunes !

Voilà aussi pourquoi BATIMOI met un point d’honneur à s’investir autant dans la mise en place d’actions de sensibilisation auprès des jeunes, en partenariat avec RND, Ressources Naturelles Développement et WorldSkills Belgium, renforcé cette année par le soutien apporté par la Région Wallonne.

La plus belle démonstration a été offerte par la centaine de jeunes réunis au sein du Palais 6 et qui, durant deux journées entières, ont travaillé, face au public et aux experts, à la réalisation des différentes épreuves imposées en vue de leur sélection pour la suite du Championnat des Métiers (Startech’s Days) dans les 7 disciplines suivantes : installation électrique, plafonnage, peinture, maçonnerie, menuiserie, tailleur de pierre et carrelage.

Parmi les autres actions "jeunes", citons le Village des Métiers qui a attiré des dizaines d’élèves de la fin du primaire et du secondaire inférieur pour un parcours de sensibilisation aux métiers du bois.

Des jeunes du primaire à ceux qui finalisent leur formation universitaire ou en hautes écoles, place aux résultats de la 5ème édition du Challenge Bois, une compétition qui met au défi des équipes composées d’étudiants ingénieurs, concepteurs et techniciens dans la réalisation d’une structure bois en encorbellement.

Les trois équipes lauréates sont :

1er : Hollywood , ULiège et Institut SaintRoch

2ème : Au gramme près , HELMo Gramme

3ème : Tiesses di Bwe, HELMo Gramme

Lauréats des Prix BATIMOI 2020

La soirée d’ouverture fut également l’occasion de distinguer les sociétés lauréates des Prix BATIMOI 2020. Sous la conduite d’Eric Cloes, Rédacteur en chef du magazine Je Vais Construire, le jury s’est rendu sur les stands des différentes sociétés candidates aux Prix 2020. Cette année, il a récompensé deux jeunes sociétés, l’une qui propose un concept innovant en auto-construction et l’autre, qui se distingue par la complémentarité des services offerts dans le cadre de projets d’aménagements extérieurs.

Prix de l’Innovation : Gablok S.A – 4630 Soumagne

Avec l’ingénieux système constructif en ossature bois proposé par Gablok, construire sa maison soi-même semble être un jeu d’enfants ! Cette toute jeune société, fondée en 2019, propose des blocs, avec isolation intégrée, qui se montent un peu comme les célèbres jeux de construction de notre enfance. Le système se complète d’un plancher, de poutres et de linteaux nécessaires à l’assemblage de votre future habitation.

Prix de l’Artisanat : AP Gustin Jardin S.P.R.L. – 6900 Marche-en-Famenne

Ce prix récompense la créativité, le savoir-faire mais aussi et surtout la complémentarité des services proposés par la société Gustin tout au long de la mise en œuvre du projet d’aménagement de vos extérieurs, parcs et jardins. De l’étude paysagère aux plantations, de la construction d’une terrasse à la mise en place des plantations et le suivi des entretiens, Gustin et ses équipes vous propose un suivi complet de votre projet.

Le boum de la construction et des projets immobiliers !

En marge du Salon BATIMOI s’est aussi tenu une Table ronde, organisée à l’initiative de Bati-Info et ce, en présence de quelques acteurs de l’immobilier et de représentants de la Confédération Construction Wallonne et Luxembourg. L’occasion de faire le point sur le formidable développement des projets immobiliers en Province de Luxembourg. Selon les chiffres communiqués par la CCLux, le nombre de logements ayant fait l’objet d’une demande de permis de bâtir a atteint 1.287 unités en Province de Luxembourg et 12.163 unités en Wallonie, pour la période d’octobre 2018 à octobre 2019.

Avec de telles perspectives, les organisateurs du salon vous fixent d’ores et déjà rendez-vous pour la 24ème édition de BATIMOI, qui se tiendra du vendredi 22 au lundi 25 janvier 2021.