Un "Fou" en route vers le Cube de Nivelles...

Sébastien Fisson est l'organisateur des Fous du Rire de Rochefort (un jogging et un trail) depuis 8 ans maintenant et depuis 6 ans, il reverse le bénéfice de son activité. Ici son but pour le fou vers le cube était d'aller à Nivelles à pieds, via le ravel. Malheureusement, étant blessé, il va faire le trajet à vélo le mercredi 19/12. Il sera ensuite invité à déposer son chèque de 1750 euros ce jour-là...

Directeur à l'école communale du centre de Rochefort, les enfants sont au centre de ses priorités. Ce défi personnel était l'aboutissement d'une année dédiée à Viva for Life. Après le jogging et le trail de juillet, il voulait, une dernière fois cette année, s'engager pour Viva For Life

Sébastien Fisson était notre invité par téléphone ce jeudi matin...