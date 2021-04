Un équipage 100% luxembourgeois aux 24h00 2 CV de Spa-Francorchamps pour la bonne cause

Les 23 et 24 octobre prochains, l’Arbre à Came Racing Team, une équipe de course amateur, 100% originaire de la province de Luxembourg, partira à l’assaut de Spa-Francorchamps à l’occasion des légendaires 24 heures 2 CV.

Un défi audacieux ayant pour objectif de récolter des fonds à destination de l’association "Un Geste pour Evalentine", dont on vous parle régulièrement dans Luxembourg Matin. "Un geste pour Evalentine " est une page Facebook qui a été ouverte en hommage d’Eva et de Valentine, deux jeunes filles victimes du cancer de l’enfant. Grâce à la vente de maillots et d’autres objets collector, les organisateurs viennent en aide à la "Fondatioun Kriibskrank Kanner" (aide aux enfants atteints d’un cancer ou d’une maladie rare à danger vital) au Grand-Duché de Luxembourg.

Concrètement, pour chaque tour de circuit effectué durant la course (7,003 km), l’équipe reversera 7,03€ à l’association. En moyenne, 285 tours sont effectués en 24 heures Soit plus de 2000€ de dons potentiels. Comme vous vous en doutez, ce genre de projet n’est possible qu’avec le soutien de généreux sponsors et la générosité des particuliers puisque l’équipe devra financer ses frais d’inscription et la préparation de la voiture.

Toutes les infos et toute l’actualité de l’Arbre à Came Racing Team via leur page Facebook.

Vous pouvez également les contacter par e-mail