Un Chestrolais, Champion de Belgique 2015 de Pétanque à Boules Carrées

Originaire de Libramont, Chestrolais depuis une dizaine d’années, Jean-François Pandolfe (42 ans) habite aujourd’hui dans le petit village de Molinfaing (Neufchâteau). Champion de Belgique 2015 de Pétanque à Boules Carrées avec sa compagne Catherine Duroy, il a couru après ce titre pendant 8 ans. C’est en effet en 2008, sur invitation d’un membre organisateur du "PCBC Suxy" (Pétanque Club Boules Carrées Suxy) qu'il a débuté cette course au titre. D’abord avec des matchs de poule compliqués, c’est à force de persévérance que les tournois 2013, 2014 se sont terminés de plus en plus tard … Signe annonciateur d’une prochaine "finale".



"C’est en 2015 que ça s’est produit, avec ma compagne, et les encouragements de nombreux amis. Nos lancés étaient précis, le cochonnet agissait comme un aimant, tout nous réussissait. Un grand stress en demi- finale contre des pointures … et enfin, la tant attendue finale", confie le champion, avant d'ajouter "Encouragements, sang-froid et concentration nous ont amenés à la victoire". De bonnes sensations, de la fierté, de l’adrénaline et un enseignement : "Quand c’est ton jour, … fonce, joue, tire, place … cette coupe est pour toi ! L’année prochaine, il sera trop tard … , car ce sera le jour d’une autre équipe …", précise Jean-François Pandolfe.



Historique

Le Championnat de Belgique de Pétanque à Boules Carrées est organisé dans le petit village de Suxy (Chiny) depuis 2007 par le Pétanque Club Boules Carrées Suxy ("PCBC Suxy"). Le concept vient du Sud de la France et notamment de Cagnes-sur-Mer qui organise le championnat du monde de la discipline depuis le début des années 80. Le PCBC Suxy ayant vu un reportage à la télévision belge dans une émission traitant de sujets insolites a contacté la fédération belge de pétanque à boules rondes afin de s'assurer que la création du Championnat de Belgique de Pétanque à Boules Carrées ne leur posait pas de problème.

Joueurs

Ils viennent pour la plupart du sud du pays mais quelques-uns viennent également de Flandres, de Bruxelles, du Hainaut ou de Liège.

Inscriptions

Les inscriptions ouvrent fin mai chaque année et se font uniquement par e-mail à l'adresse du club en précisant les prénoms et les noms des 2 joueurs. "Généralement nous sommes complets en quelques heures seulement", précise Nicolas Dansart, organisateur et membre du club.



Depuis 2015, une règle écologique a fait son apparition: interdiction de jeter un déchet par terre. Des poubelles noires sont placées un peu partout pour recevoir les offrandes. Toute personne (joueurs ou spectateurs) qui jette un déchet par terre se verra interdit d’inscription pendant 3 ans (liste noire).



Déroulement

Le Championnat de Belgique, qui se joue en doublette, commence chaque année à 8h30 du matin le 1er dimanche de juillet par une phase poule où s’appliquent exactement les mêmes règles que la pétanque à boules rondes à la différence que les boules sont carrées avec des côtés de 9 cm et faites de bois (pin ou hêtre) et que les terrains sont en tarmac et font 8 m sur 3,5 m. Seules les 112 équipes dûment inscrites peuvent participer avec les boules fournies par le PCBC Suxy. Chaque poule réunit 7 équipes et chaque équipe est donc certaine de jouer au minimum 6 matches. Ensuite, les 2 premiers de chaque poule passent au stade des 16ème de finale avec élimination directe jusqu'à la finale qui se joue généralement vers 18h30.

Prochain tournoi : Dimanche 1 juillet 2018 avec finale prévue vers 18h30

Devises du club

Par humour du sport !

Pour offrir une solution carrée à tout ce qui ne tourne pas rond !

Technique secrète

La clé du succès est simple : c’est ne faire qu’un avec la boule, c’est devenir la boule, c’est penser à la place de la boule pour influer sur sa trajectoire et tendre vers la perfection !

Palmarès

2018 : ???

2017 : Frédéric Pinaut et Benjamin Toussaint

2016 : Pierre Marichal et André Hillewaert

2015 : Jean-François Pandolfe et Catherine Duroy

2014 : Luc Brasselet et David Deschambre

2013 : Alex Van Winkel et Adel Gijsels

2012 : Vincent Raynaud et Quentin Demko

2011 : Benjamin Bricusse et Nicolas Poncelet

2010 : Pascal Hautenne et Charles-Philippe Lenaerts (triple champions)

2009 : Sonia Leclère et Stéphane Dubois

2008 : Pascal Hautenne et Charles-Philippe Lenaerts (double champions)

2007 : Pascal Hautenne et Charles-Philippe Lenaerts

L'interview de Jean-François Pandolfe, Champion de Belgique 2015 de Pétanque à Boules Carrées, au micro de Philippe Lorain, à (re)voir ici :