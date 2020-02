Un 4ème ourson au Domaine des Grottes de Han !

Ce ne sont pas 3 mais bien 4 oursons qui sont venus agrandir le nombre de pensionnaires du Parc Animalier ces derniers mois !



L’année 2019 aura été chargée pour l’équipe de soigneurs du Domaine des Grottes de Han. Après l’arrivée en juin dernier de 3 oursons et les aménagements colossaux nécessaires à leur accueil, un quatrième ourson a rejoint la tribu il y a quelques semaines.

La Colline aux Ours, du rêve à la réalité



" La Colline aux Ours " est un projet de longue haleine qui n’aurait pas pu aboutir sans l’implication et la motivation d’Étienne Brunelle, Directeur du Parc Animalier, et de toute son équipe. C’est au terme de travaux titanesques entrepris en hiver 2018 que " La Colline aux Ours ", nouvel espace dédié aux ours bruns, a vu le jour au coeur du Parc Animalier. Et le résultat est à la hauteur des espérances !



En juillet 2019, le rêve s’est véritablement concrétisé en y accueillant 3 oursons : Björn, Olof et Jojo, venus tout droit de zoos du Danemark et de Suède. Après une période de quarantaine, ils ont pris possession des lieux et profitent pleinement de ces nouvelles installations et de leurs 2 hectares de nature dans lesquels ils gambadent gaiement. Les 3 oursons se sont facilement acclimatés à leur nouvel espace de vie. Celui-ci a été conçu dans une volonté de se rapprocher à l’identique de l’environnement naturel. Des conditions de vie optimales pour ces ursidés, gages de cette belle réussite !

Mufko, le rescapé



Depuis quelques semaines, cette joyeuse bande s’est agrandie avec l’arrivée d’un 4ème ourson. Il a fait le voyage depuis la Slovaquie en septembre 2019 pour rejoindre Han-sur-Lesse, son nouveau foyer. Baptisé Mufko, l’ourson a connu un début de vie difficile suite au braconnage de sa mère. Lorsqu’il fut découvert tout bébé dans la nature, il était orphelin et livré à lui-même. Il ne pesait plus que 1,700 kg ! Autant dire qu’il avait besoin de soins attentifs afin de reprendre des forces et de survivre… Il fut recueilli par un refuge spécialisé et sauvé de justesse. Ne pouvant rester dans ce refuge déjà comble, il fut confié aux mains des soigneurs du Domaine des Grottes de Han.



Le Parc Animalier l’a donc accueilli en septembre 2019. Plus petit et craintif vis-vis des autres oursons, Mufko a mis du temps pour s’acclimater. Différentes étapes, étalées sur plusieurs mois, ont été nécessaires pour l’aider à s’adapter à ses nouveaux compagnons de vie. Dans un premier temps, les oursons ont fait connaissance dans le bâtiment jouxtant la Colline aux Ours, chacun dans leurs espaces respectifs. Ensuite Mufko a découvert seul la Colline aux Ours, une exploration tout en douceur de son nouvel espace de vie. Petit à petit, les soigneurs l’y ont mis tour à tour en contact avec un ourson différent, puis 2 oursons, pour finalement se retrouver au complet. Björn, Jojo et Olof, tous les 3 assez brutaux entre eux dans leurs échanges, ont adopté au fil du temps une attitude plus douce à son égard. Et cette longue période d’adaptation a porté ses fruits ! De rapprochements hésitants au départ est née une relation amicale. L’instinct protecteur et fraternel a pris le dessus et Mufko a été accepté par toute la tribu. Aujourd’hui, la cohabitation se passe à merveille ! Nos 4 oursons coulent donc des jours heureux à Han-sur-Lesse, sous les yeux des visiteurs, témoins amusés et attendris de leurs jeux et de leurs chamailleries !