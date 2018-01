Un 15eme album et une tournée pour Jacques Stotzem qui sera à Ethe le 19 janvier prochain

Le guitariste Jacques Stotzem sera en concert ce vendredi 19 janvier au Petit Théatre à Ethe. Il y présentera son 15eme album "The Way to go" . L'artiste n'a jamais cessé de nous surprendre, que ce soit dans ses arrangements de reprises ou dans ses créations. Ce 15eme album comprend exclusivement des compositions. Un album très intimiste qui est une collection de balades tendres et profondes, certaines optimistes, d'autres teintées d'une pincée de nostalgie ou d'autres encore au ton plus grave.

Jacques Stotzem était l'invité de Philippe Lorain dans Luxembourg matin ce mardi...