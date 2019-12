TV Lux diffusée par un 2ème opérateur au Grand-Duché !

Depuis aujourd'hui, TV Lux est diffusée au Grand-Duché via Post Luxembourg. Après l’arrivée de la chaîne dans les foyers luxembourgeois en mars 2018 via l’offre TV du télédistributeur Eltrona, c’est donc le deuxième opérateur grand-ducal qui diffuse les programmes de TV Lux.

Entreprise publique créée en 1842 au Grand-Duché du Luxembourg, Post est présente dans les domaines de la distribution du courrier et des colis, dans les services bancaires et propose aussi une offre télécom.



Grâce à Post Luxembourg, ce n’est pas moins de 55.000 ménages supplémentaires qui ont désormais accès à TV Lux. Avec cette nouvelle entrée, votre télévision locale est la 7ème chaîne belge à faire partie du bouquet de base de Post Luxembourg.



" Proposer la chaîne de la Province du Luxembourg est pour nous très intéressant car, tout d’abord, il y a plus de 20.000 Belges qui habitent au Luxembourg dont certains proviennent de cette province et seront certainement très heureux d’avoir des nouvelles de celle-ci ! Mais c’est également intéressant pour les autres résidents luxembourgeois ", explique Luc Welter, directeur marketing et communication de Post Luxembourg.



L'arrivée de TV Lux sur l'offre de Post est une nouvelle fois une belle opportunité pour renforcer les liens entre deux populations voisines, les Belges et les Luxembourgeois qui ne partagent pas que des relations économiques, mais aussi culturelles. TV Lux est positionnée sur le canal 129.