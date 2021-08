Tu ne t’en sers plus ? Donne-le…

A partir de ce lundi 02 août, un service gratuit d’enlèvement à domicile de biens réutilisables est disponible pour tous les habitants de la zone IDELUX en province de Luxembourg. Ce projet pilote de Ressourcerie Famenne Ardenne et Gaume sera testé jusqu’à la fin de l’année.

De vieux objets en bon état vous encombrent ? Le réemploi, c’est facile avec le nouveau service de Ressourcerie Famenne Ardenne et Gaume. Bien sûr, vous pouvez toujours les donner à des associations locales près de chez vous. Et pour les vélos et les jouets, une fois par an, IDELUX Environnement organise une collecte spéciale via les recyparcs.