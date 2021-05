Tu ne l'utilises plus ! Donne-le ! Une nouvelle donnerie à Léglise

Une donnerie à Léglise ... - Luxembourg matin - 14/05/2021 Une donnerie solidaire a vu le jour à Léglise. Alors une donnerie qu'est-ce que c'est ? "C'est quelque chose qui est vraiment ouvert à tous" précise Thibault Adam est chef de projet pour le plan de Cohésion Sociale de la commune de Léglise. "Il n'y a pas de caractéristiques précises. L'important c'est de donner des choses dont on n'a plus forcément d'utilité chez soi mais qui peuvent trouver une utiliser chez quelqu'un d'autre". Vous pouvez retirer des objets sans contrepartie ! Ce n'est pas un échange. Une donnerie qui fonctionne par thème "pour une meilleure organisation et aussi pour l'aspect ludique, on s'est dit que thématiser mensuellement c'est quelque chose qui pourrait être porteur. Depuis le mois de janvier on fait des thématiques par mois et actuellement c'est la thématique du printemps et du jardinage. L'idée est que les gens viennent déposer des livres sur le potager, viennent déposer des pots de fleurs, des outils de jardin, etc... " Bien entendu vous pouvez continuer à déposer d'autres objets que ceux concernés par la thématique mensuelle. Une belle façon de recycler ! Sachez aussi que la donnerie recherche des bénévoles ! La donnerie se situe dans une armoire bleue, installée à l'entrée la bibliothèque communale Ecoutez Thibault Adam Pour plus d'info c'est notamment via FACEBOOK