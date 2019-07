Trombone à coulisse : non, ce n'est pas un gros mot !!!

Trombone : stages d'été à l'AKDT - Luxembourg Matin - 30/07/2019 A la rentrée, l'IMEP, l'Institut Supérieur de Musique et de Pédagogie de Namur va ouvrir une classe de trombone. Le département cuivre de l'école est important et varié mais il manquait des cours de cet instrument. Des cours qui seront assurés par un Liégeois de 40 ans, Adrien Lambinet. Un tromboniste sans cesse en recherche de nouveaux sons et de défis. Depuis 5 ans, il donne des cours d'improvisation à l'AKDT à Libramont. Anaïs Stas l'a rencontré durant un de ces cours. Quelques notes de musique…