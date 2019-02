Trois influenceurs luxembourgeois à la Maison des Jeunes de Virton

La Maison de Jeunes de Virton vous invite dans ses locaux pour une rencontre avec trois influenceurs de la Province, le samedi 16 février, de 13h00 à 17h30.

La rencontre est ouverte à tout le monde (jeunes, moins jeunes, professionnels, etc.), il ne faut pas être membre de la MJ.

C’est quoi un influenceur ?

À proprement dit, la définition d’influenceur est : une personne utilisant fréquemment un réseau social, blog, forum pour diffuser ses opinions, donner des conseils et qui est susceptible d’influencer des internautes, dans leurs façons de penser, modes de consommation. Mais au fur et à mesure du temps ce terme tend à décrire toute personne étant active sur les réseaux et ayant un bon nombre de " suiveurs/followers ".



Rencontrer trois influenceurs de la Province.

Lors de cet après-midi, vous pourrez rencontrer :

• Émile LECOMPTE (Libramont), alias " Oui qui dit ", il réalise des vidéos de critiques de la société, souvent sous forme de raps parodiques, il est actif sur YouTube et Facebook ;

• Sophie DUCHÊNE (Athus), alias " SophyFantasy ", elle réalise des photos de mode, tests de produits, critiques de restaurants, elle est active sur Wordpress et Instagram ;

• Julien WIDLACK (Battincourt), alias " Question Musique ", il réalise des tutoriels de guitare sous forme de vidéos, il est actif sur YouTube et Facebook.



Découvrir ce qu’est être influenceur sur différents réseaux.

C’est quoi un influencer ? Comment se passe la vie d’un influenceur local au quotidien ? Vivent-ils de leurs actions sur les réseaux ? Peut-on dire que c’est un métier ? Comment organisent-ils la conciliation entre leur vie privée et vie professionnelle ? Etc. Les trois influenceurs vous raconteront chacun leur parcours, personnel et professionnel, ayant un rapport avec leurs actions sur les réseaux.

Le programme de l’après-midi :

13h00 à 13h30 – Introduction ;

13h30 à 15h00 – Présentation des actions effectuées sur les réseaux, par les trois intervenants, à tour de rôle ;

15h00 à 15h30 – Pause/goûter ;

15h30 à 17h00 – Partage d’informations techniques ;

17h00 à 17h30 – Questions/réponses entre les influenceurs et le public présent.

Recevoir des techniques/astuces pour booster ses performances sur les réseaux.

Tout l’après-midi, les influenceurs partageront leurs astuces, techniques et connaissances sur

le fonctionnement des réseaux sociaux suivants : YouTube, Facebook, Instagram et Wordpress.

Le tout, en partant de leur vécu, de leurs expériences. Une occasion rêvée pour toute personne

souhaitant se lancer sur un réseau social, améliorer ses performances ou simplement

comprendre ce qu’est être influenceur.



Informations pratiques :

Où ? Maison de Jeunes de Virton, 6 avenue Bouvier, 6760 Virton ;

Quand ? Samedi 16 février 2019, de 13h00 à 17h30 ;

Pour qui ? Toute personne intéressée ;

Combien ? 5€/Membre et 6€/Non-membre ;

Info complémentaire ? Tamara LEGRAND au 063/45.72.97 ou à tamara.mjvirton@hotmail.com.