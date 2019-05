« Tribal Souk » fête ses 20 ans à Fratin (Etalle)

Ces vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 mai, Tribal Souk (association reconnue par la Fédération Wallonie Bruxelles comme Centre d'expression et de créativité) fête ses 20 ans à Fratin et au Centre culturel de Chiny.

Vendredi 17 mai à 19h30 au Point B'arts et à l'Atelier :



Exposition d'oeuvres individuelles et collectives montrant la diversité des langages artistiques proposés par Tribal Souk tout en mettant en lumière la créativité et l'univers de chaque artistes.

Apéro musical avec la complicité de Julien De Bormam (Anavantou) et quelques stagiaires.



Samedi 18 mai dès 14h30 au Centre culturel de Chiny :



Les enfants/ados s'expriment à travers le théâtre

14h30: « Quelques années plus tard »

16h30: « L'histoire c'est nous!

17h30: Clôture de l'après-midi avec la fanfare Gauma Tangué

Paf : 10€

20h00 : Spectacle théâtral « Et Après »

Nouvelle création collective de la troupe Tribal Souk

Une fenêtre ouverte sur plusieurs interprétations.

Il plane de nombreuses question au sujet de la mort.

Que restera t-il de nous après? Où allons-nous après? Existe t-il un enfer ou un paradis?

Comment ceux qui restent survivent-ils à la perte d'un membre, ami..?

Avec: Marie Chenot, Lysiane Hatert, Emilie Pira, Fanny Maitrejean, Bernard Lambrecht, Patrick Lechat, Sébastien Noël, Nicolas Parizel

Mise en scène: Augustine Wilkin

Paf : 10 €

Dimanche 19/5 dès 14h30 au Centre culturel de Chiny



Les enfants/ados s'expriment à travers le théâtre

13h30 : « En famille »

15h30 : « Les voyages »

17h00 : Concerts « Chants polyphoniques Tziganes et des Balkans » par les stagiaires de Tribal Souk avec Monique Gelders, chanteuse, comédienne et musicienne.

Monique ( http://www.otchalai.be/) partagera ensuite la scène avec le violoniste Nicolas Hauzeur ( http://www.kopanica.be/contact.html)

18h00: Clôture des festivités avec le duo Didier Laloy ( accordéoniste) et Frédéric Malempré (percusionniste)

Ces deux musiciens ont eux aussi fait partie de l'aventure Tribal Souk, ont animé pendant plusieurs années des ateliers, ont été et sont toujours restés de formidables amis dotés de passion, d'un talent fou et d'une incroyable générosité !

Paf: 10€

Bar et petite restauration sur place.



Réservation/informations: Tribal Souk 0499/60 04 21 ou tribalsouk@gmail.com

Adresses :

Ateliers/stages/formations

15 rue du Magenot

6740 Fratin (Etalle)

Siège social

69 rue de Montauban

6743 Buzenol (Etalle)

Nathalie Bauduin, Coordinatrice de « Tribal Souk », et Augustine Wilkin, Animatrice sociocuturelle, étaient les invitées en direct de Philippe Lorain ce lundi vers 7h20...