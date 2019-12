Travaux : Comment ça se passe sur nos routes cet hiver ?

Avant l’arrivée de la période hivernale, tout a été mis en œuvre pour achever un maximum de chantiers en cours sur le réseau structurant. Pour ceux qui sont appelés à se poursuivre l’année prochaine, toutes les mesures sont prises pour améliorer autant que possible les conditions de circulation, avant le retour de conditions météorologiques propices à l’exécution de nombreuses opérations. Sur beaucoup de ces chantiers, il a ainsi été possible de retirer partiellement ou totalement la signalisation, en fonction du phasage prévu et de la nature des travaux. Le Ministre wallon de la Mobilité Philippe HENRY et la SOFICO proposent de dresser un bilan des principaux chantiers en cours en cette fin d’année sur le réseau structurant.

Voici les 2 chantiers luxembourgeois dont la signalisation reste en place cet hiver

1. N4 – Réhabilitation de la traversée de Tenneville

Le chantier de réhabilitation et de sécurisation de la N4 à Tenneville a débuté le 31 mars dernier. Depuis le début du mois d’octobre, la circulation a été, petit à petit, basculée en 2x1 bande sur les voies qui accueillent habituellement le trafic vers Bastogne, à l’exception de la traversée de Tenneville où cette mesure s’appliquera à partir du début de l’année 2020.

Des aménagements provisoires de sécurisation de la traversée de Tenneville ont été réalisés il y a plusieurs années, permettant de réduite le nombre d’accidents mortels sur ce tronçon. Ce chantier permet de pérenniser ces aménagements afin de garantir la sécurité des usagers et des habitants de l’entité pour qui cette voirie reste une zone dangereuse.

Le chantier est découpé en trois phases successives.

Environ deux semaines d’arrêt du chantier sont à prévoir entre le 20 décembre et aux alentours du 6 janvier, en raison de repos compensatoire de l’entreprise.

2. N4 – Réhabilitation de la voirie et sécurisation entre Arlon et Steinfort

Un chantier de sécurisation de la N4 a débuté le 13 mai dernier depuis la sortie d’Arlon jusqu’à Autelbas (4 km) dans les deux sens de circulation.

Concrètement, ce chantier consiste à :

Réduire la N4 de trois à deux voies de circulation depuis la sortie d’Arlon jusqu’au village d’Autelbas, une voie sera donc disponible dans chaque sens

Réhabiliter la N4 depuis la sortie d’Arlon jusqu’au village d’Autelbas (3 km)

Rénover les pistes cyclables depuis la sortie d’Arlon jusqu’au village d’Autelbas (4 km).

Réhabiliter les trottoirs depuis le carrefour de la Spetz jusqu’à la sortie d’Arlon (carrefour avec la N81).

Créer de nouvelles zones de stationnement le long de la N4 dans Arlon.

Aménager des espaces verts le long de la N4 dans Arlon.

Ce chantier est divisé en plusieurs phases afin de réduire au maximum l’impact sur la circulation :

Phase 1 : dès le lundi 13 mai, rénovation complète des trottoirs et des pistes cyclables depuis le carrefour de Spetz jusqu’à la sortie d’Arlon.

Phase 2 : depuis le 26 août, rénovation complète de la piste cyclable depuis Autelbas jusqu’à l’entrée d’Arlon.

Phase 3 : à partir d’octobre, réhabilitation de la voirie de la N4 dans les deux sens. Cette phase a commencé par la pose des deux sous-couches du revêtement sur environ 300 mètres dans Arlon. Les agents continuent de travailler sur la réhabilitation de revêtement sur la suite du tronçon via une circulation alternée à l’aide de feux tricolores par tronçons de 300 à 400 mètres.

Phase 4 : au printemps 2020 : rénovation complète de la piste cyclable de la sortie d’Arlon à Autelbas en direction du Luxembourg.

Une voie de circulation sera maintenue dans chaque sens la plupart du temps pendant les travaux. La vitesse est réduite à 50 km/h dans la zone de chantier.

Le chantier devrait être terminé pour l’été 2020, si les conditions météorologiques restent favorables.