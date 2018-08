"Trail du Hérou" le 8 septembre à Houffalize

Cette année, le "Trail du Hérou" accueillera les Championnats de Belgique de Trail Court et Ultra. Venez découvrir la Vallée de L'Ourthe comme jamais vous ne le pourrez. 4 parcours vous sont proposés afin de convenir à tous. Vous allez passer par des lieux magiques comme Le Cheslé, La Cresse Ste Marguerite, Le Barrage de Nisramont, et bien entendu le fameux rocher du Hérou. le Hérou site classé depuis 1937 va vous offrir des vues à 180° sur la Vallée de L'Ourthe et ses alentours. Une adepte de ce genre de compétitions et habituée des podiums, était notre invitée ce jeudi vers 7h20. Wilma Ehmann, c'est son nom, originaire de Saint-Vincent (Tintigny), nous a donné de nombreux conseils pour celles et ceux qui souhaiteraient s'inscrire à ce rendez-vous, qui se déroulera le 8 septembre à Houffalize.