Tradition et folklore à la Fête de la Chasse de Bouillon ces 10 et 11 novembre...

Du samedi 10 au dimanche 11 novembre 2018 : tradition et folklore au programme de la 32ème édition Fête de la Chasse et de la grande foire au gibier de Bouillon...

Saint Hubert a toujours été fêté comme le patron de la Chasse. Un cortège formé de chasseurs, de chiens ainsi que de différentes confréries sera honoré par les sonneries de trompes.

Vous pourrez acheter ce que vous voulez au grand Marché au gibier, des produits de saison et de chasse. Il se tiendra au Boulevard Heynen de 10h à 18h.

Toute la faune des Ardennes vous sera présentée : Sangliers, chevreuils et cervidés.

D'autres produits de bouche (miel, fromages, plats préparés, bières, apéritifs, champagnes, alcools…) vous seront aussi proposés, à consommer sur place et/ou à emporter.

Traditionnellement fixée au 11 novembre, jour de commémoration de l'Armistice, une cérémonie solennelle en l'église St Pierre et Paul, est prévue dès 10h et sera rehaussée par la présence des sonneurs de cor. Les petits et grands animaux seront attendus sur le parvis pour la bénédiction et ce, dès 15h.

Toute la journée, les sonneurs de cors animeront le marché et la ville. Vous pourrez aussi visiter le château fort avec des démonstrations exceptionnelles du ballet des rapaces dans la cour d´honneur. Le fauconnier vous éblouira quant à lui avec les vols spectaculaires de ses oiseaux.

Accès gratuit aux animations en ville et payant au château (prix habituel sans supplément)