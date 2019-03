"Tous à l'eau" ce vendredi 22 mars à Martelange

"L’eau nous est essentielle, elle est partout, dans notre corps, dans l’air que l’on respire, dans le sol sous nos pieds. Dans notre gourde, dans notre verre, dans notre douche, dans nos toilettes. Dans notre smartphone, dans notre tee-shirt en coton, dans notre brosse à dents."



Un litre de coca ? 2,5 litres d’eau.

Une tasse de café ? 140 litres d’eau.

Un jean ? 10 000 litres d’eau…



L’eau, une ressource essentielle, mais une ressource rare, ce qu’on oublie souvent quand elle coule si facilement de notre robinet. Encore aujourd’hui, 1 personne sur 7 n’a pas d’accès direct à l’eau. Une situation que le réchauffement climatique, qui a des répercussions sur le cycle de l’eau, risque de ne pas arranger.



Dans le cadre de la journée mondiale de l’eau ce 22 mars, le challenge "Tous à l’eau" a pour but de mettre l’eau au centre des préoccupations : une ressource précieuse qu’il faut économiser.



Ce sont plus de 100 000 élèves qui vont se mobiliser dans toute la Belgique en débranchant les distributeurs de boissons, en fêtant l’eau du robinet grâce à des bars à eaux aromatisées, en cherchant les fuites et les astuces pour ne pas gaspiller l’eau inutilement.



Le duo R.O et Konoba se jette aussi à l’eau !



Cette année, le duo électro pop R.O et Konoba ont décidé de rejoindre l’aventure et de soutenir GoodPlanet Belgium. R.O et Konoba partagent les mêmes valeurs écologiques et sont sensibles aux impacts négatifs des changements climatiques. Pour le challenge "Tous à l’eau", ils incitent leur public et leurs amis à participer en faisant un selfie avec une gourde et le hashtag #tousàleaugoodplanet ainsi qu’à challenger à leur tour.



GoodPlanet Challenges, ce sont 5 journées thématiques pour montrer que nos gestes quotidiens peuvent diminuer notre impact sur l’environnement, 5 défis pour notre planète !



Vous voulez en savoir plus ? Rendez-vous sur le site : www.goodplanetchallenges.be et la page Facebook.



Ce matin vers 6h20, Philippe Lorain a passé un coup de fil en direct à Céline Bourdon de l'asbl "GoodPlanet Belgium", et ce, pour un événement organisé chez nous en province de Luxembourg. Il aura lieu ce vendredi entre 12h et 13h à l'EFA (Ecole Fondamentale Autonome) à Martelange :