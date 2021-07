"Tournez Culture" : l’été autrement à Durbuy

Après la reprise, en musique, du premier événement grand public au centre culturel de Durbuy avec " Friday Frida " depuis le début de la crise du Covid, place désormais à " Tournez Culture " cet été pour 4 dates à ne pas manquer. Durant les grandes vacances, le Centre Culturel organise 4 événements sur 4 entités de la commune de Durbuy. Comme l’an dernier, l’Ambulante sera à nouveau de la partie. Au grand air, des événements pour toute la famille auront lieu à Barvaux le 10/07, à Bomal le 17/07, à Jenneret le 14/08 et à Heyd le27/08. Ce sera aussi l’occasion pour les durbuysiens de s’exprimer sur leur vision du monde après cette crise du covid, leurs envies et attentes culturelles pour les années à venir à Durbuy ! Pour ce faire, une animation originale du Centre Culturel prendra place lors de chaque événement : " Le cabinet de Madame Irma ". Ensemble, imaginons l’avenir culturel de notre commune lors d’un moment d’échanges dans la bonne humeur ! Pour ne rien manquer de ces événements, suivez le Centre Culturel sur ses réseaux sociaux, son site internet (www.ccdurbuy.be) ou via l’affichage en rue.

Le 10 juillet à 20h à Barvaux : concert de Gaëtan Streel, suivi d’une Jam-Session avec « Jam d’Ardenne »

2020 aura chamboulé beaucoup de choses mais le propre de Gaëtan Streel est de pouvoir utiliser chaque obstacle de la vie comme une opportunité de sortir de sa zone de confort, de se réinventer, ou simplement de se trouver.

Pour cet artiste, beaucoup de projets se sont fragilisés cette année mais la reconstruction forcée que cela a engendrée fut l’occasion pour lui d’aller plus loin dans sa démarche, dans sa recherche d’authenticité, et d’afficher ce qui fait sa force et sa singularité : Gaëtan est une armée d’un seul homme et il est temps de le mettre en avant.

Le 17 juillet à 20h à Bomal : spectacle circassien avec « Gronigo et Juliette », sur le parking du Sassin ;

Le spectacle est destiné aux enfants de 3 à 12 ans mais plaira aussi plus largement à un public familial. "Gronigo et Juliette" est un spectacle qui va directement au cœur pour l’ouvrir au bonheur, à l’émerveillement, à la joie de vivre, à l’innocence… Les enfants rient de leurs propres bêtises qu’ils voient reflétées par les clowns, ils s’identifient et dédramatisent ; les adultes retrouvent leur enfant intérieur oublié et étouffé par une société où le rationnel est roi… Ce spectacle a déjà fait hurler de rire des milliers d’enfants.

Le 14 août à 20h à Jenneret : théâtre de marionnette avec « La porte du diable » ;

Les Royales Marionnettes présentent " La Porte du Diable ", un spectacle à découvrir à partir de 5 ans.



Issus d’une illustre famille de marionnettistes liégeois, ils réapparaissent chaque printemps. La vieille charrette à bras familiale est tirée sur la place. Didier grogne quelques mots, empoigne les gamins turbulents et apostrophe les parents mal élevés qui confondent son castelet ambulant avec leur télévision. Tandis que le cadet harangue la foule, l’aîné installe ses vieilles marionnettes sur la charrette. " Approchez, nos marionnettes font grandir les enfants et rajeunir les vieillards ! Vous n’aurez pas l’air plus bête ici qu’au football ! "



Le ton est donné : un spectacle mêlant tradition et actualité, engagé, haut en couleur, où adultes et enfants s’amuseront du jeu des marionnettes pour les uns, de la truculence des comédiens pour les autres.

Le 27 août à Heyd durant le marché des producteurs : fanfare « Collegian’s band ».

Composé de musiciens choisis en fonction de leur talent, de leur expérience et de leur enthousiasme, le Collegian’s Band permet depuis plus de 42 ans une véritable musique sur mesure, à la hauteur de tout événement festif. Il interprète la musique que jeunes et moins jeunes chantonnent pour leur plaisir et pour le plaisir de ceux qui les entourent. Il vous propose un son festif et nouveau, une tradition musicale sans prétention. Le répertoire de l’ensemble est composé de musiques du monde, entraînantes et marrantes, basées sur la danse et les variétés (disco, musiques de films, dessins animés, séries TV, folklore, latino, jazzy, ...). Il est interprété d’une manière humoristique. On y retrouve l’esprit de la fête populaire.

En pratique :

Tarifs : de 0 à 9€ : Barvaux, le 10/07 : 9€ : concert de Gaëtan Streel et Jam Session 5€ : Jam-session uniquement Bomal, le 17/07 : 7€ (à partir de 3 ans) Jenneret, le 14/08 : 7€ (à partir de 3 ans) Heyd le 27/08 : gratuit, dans le cadre du marché des producteurs

Infos et réservations OBLIGATOIRES : resa@ccdurbuy.be 086/21 98 71 (de 10h à 16h en semaine)



"Tournez Culture" à Durbuy : l'été autrement dans la plus petite ville du monde - Luxembourg... Cet été, c’est « Tournez culture » pour tous avec le Centre Culturel de Durbuy avec 4 dates à ne pas manquer : 4 événements sur 4 entités de la commune de Durbuy. Comme l’an dernier, l’Ambulante sera à nouveau de la partie. Le directeur du Centre Culturel, François Mawet, était notre invité ce lundi à 07h20...