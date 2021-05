Torgny : Philippe Vervloet vous fait une relecture de la nature

Philippe Vervloet est guide-animateur nature dans la région de Torgny.

Instituteur primaire de formation, passionné de pédagogie, Philippe propose, à travers ses animations, une relecture de la nature avec nos yeux d’enfant…

Il y a plus de 20 ans, son travail de fin d’étude portait déjà sur l’Education Relative à l’Environnement. C’est donc tout naturellement que Philippe vous propose, à travers des animations qui peuvent ponctuer votre visite, une relecture de la nature avec vos yeux d’enfants.

Philippe Vervloet est également Guide Nature des Cercle des Naturalistes de Belgique (CNB).

Comme le disait A. Einstein :

" La joie de regarder et de comprendre est le plus beau cadeau de la nature ".

En effet, une connaissance des écosystèmes et de leurs fonctionnements est un passage obligé pour apprendre à la regarder, à la connaître et à la comprendre. Comment pourrions-nous la protéger sans tenter d’y arriver ? Ces connaissances sont, pour Philippe, avant tout, un outil et non une fin en soi.

Le guide nature d’aujourd’hui n’est plus le " Monsieur je-sais-tout " d’hier, mais un passeur qui porte beaucoup d’importance à la dynamique de groupe et aux partages.

Il est important de prendre du plaisir, d’aller à la rencontre des uns, des autres et de passer un bon moment.

Philippe est aussi certifié "Interprète Nature en Environnement".

Analyser et comprendre la place, l’impact de l’homme sur son environnement est son cheval de bataille. Son objectif premier est, à travers l’observation et la (re) découverte de la nature, de sensibiliser tout un chacun à réaménager son jardin (dans l’esprit de la Permaculture, entre autres) pour qu’il soit accueillant au monde sauvage qui l’entoure.

C’est bien dans cette dynamique écosystémique qu’il vous propose également ses services pour redessiner ensemble votre jardin nature.



Pour réserver une balade ou simplement contacter Philippe Vervloet, vous pouvez former le 0486/90.20.85

Toutes les infos également via le site de Philippe