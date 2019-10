Tintigny : Une Corrida spéciale Halloween pour Viva For Life

Tintigny : une Corrida d'Halloween pour Viva For Life - Luxembourg Matin - 31/10/2019 C'est parti, la 7e édition de Viva for Life est lancée ! Du 17 au 23 décembre, c’est une formidable chaîne de solidarité qui se déploie autour de cet événement. Depuis 6 ans, l’opération solidaire de la RTBF œuvre pour sensibiliser le public à la pauvreté infantile et récolte des fonds pour soutenir de nombreuses associations actives sur le terrain de l’enfance en pauvreté. Et ce soir, on se mobilise à Tintigny, et de surcroît aux couleurs d'Halloween....