Tintigny : 3ème concert rock au profit de l'opération 11.11.11 - Luxembourg Matin - 07/11/2019 L'opération 11.11.11 débute ce jeudi et se poursuivra jusqu'au 17 novembre. Il s'agit de la plus grande récolte de fonds en Belgique pour le développement des pays du Sud. A côté de la vente des produits (cacao, calendriers, livres de cuisine, cartes postales, ...) , le groupe local CNCD-11.11.11 Tintigny organise une soirée de concerts rock au profit de l'opération. Parmi les groupes qui joueront pour la bonne cause, "josef OUT" se produira sur scène à 20h00. C'est pourquoi ce matin vers 7h45, nous avons passé un coup de fil à Eddy Didrige, batteur du groupe.