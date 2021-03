Thibaut Lanfroy de Neufchâteau : de chauffeur-livreur à massothérapeute

Thibaut Lanfroy habite à Neufchâteau, il a 32 ans, marié, et heureux papa du petit Marty. Il a travaillé dans la distribution, dans le secteur agroalimentaire et depuis plus de 10 ans il exerce le métier de chauffeur poids lourds pour une brasserie bien connue du Grand-Duché du Luxembourg.

La réponse est très simple : il en a toujours rêvé. Mais par peur du regard des autres et des critiques, il n’a jamais osé franchir le cap.

Et puis, la pandémie est arrivée, avec son lot de remises en question.

Et bien qu’il n’ait pas envie de quitter la route ni son camion, Thibaut a pris les devants pour se former comme il se doit en massothérapie.

Aujourd’hui, il peut donc vous offrir un pur moment de bien-être. À l’heure où tout le monde court, se perd, s’oublie et stresse, il est à votre service pour vous aider à vous recentrer sur vous et votre corps. Son objectif ? Que vous vous sentiez bien, en harmonie.

Il est également là pour détendre les tensions, les blessures.

Vous pouvez contacter Thibaut Lanfroy via sa page Facebook