The Voice : Cloé (Chiny) sauvée par le public

Le jeune Talent de l'équipe de Typh a encore véhiculé de belles émotions lors de son premier direct.

Grande provocatrice d’émotions depuis sa première apparition, Cloé Zimmer a cette fois mis toute son intensité au service de 'Dancing on my own' de Calum Scott lors de la deuxième soirée des Lives de The Voice Belgique.

Souvenez-vous, la jeune femme avait provoqué les larmes de Vitaa sur une transperçante revisite des 'Yeux de ma mère' aux Blinds. L’émotion était une fois de plus au rendez-vous lors des Duels avec sa reprise de 'Dommage' du duo de rappeurs Bigflo & Oli avec qui elle a eu la chance d’ouvrir la soirée ce mardi soir. Si Cloé n’avait pas été retenue par sa coach lors des Duels, Typh l’avait repêchée profondément touchée par sa prestation.

Pour son premier Live, Cloé a repris 'Dancing on my own'. Un tube de Robyn revisité par Calum Scott, finaliste de l’émission 'Britain’s Got Talent’' qui a rencontré un grand succès à sa sortie en 2016.

La prestation de Cloé est à revoir ici.

Cloé Zimmer était l'invitée en direct de Philippe Lorain ce mercredi aux alentours de 6h20 :