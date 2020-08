"The BIG Summer Tour" à Arlon du 21 au 23 août

Les Villes de Tournai et Arlon sont résilientes et font de la résistance Anti-Covid, grâce aux bulles sociales de la phase 2.1 (CNS, Conseil National de Sécurité du 27 juillet 2020). Elles sont en " BIG " confiance et autorisent un événement hors normes permettant à leurs citoyens de s’amuser avec leurs bulles sociales en toute sécurité sanitaire.

Amusez-vous et faites des heureux en 3 étapes

Imaginez : une activité que vous pouvez partager en toute sécurité avec les personnes de votre bulle sociale. Un moment de pur amusement, dans un environnement sécurisé, qui restera dans les mémoires. Et, en plus, un moment que vous pouvez transformer en véritable acte de solidarité. Pas de doute, créer sa bulle sociale pour participer au "Big Summer Tour" est le must de l’été !

1. Soutenez une oeuvre caritative avec votre bulle sociale

L’idée est aussi simple que séduisante : après avoir créé une bulle sociale pour participer au Big Summer Tour, vous proposez aux membres de cette même bulle sociale, mais aussi à celles et ceux qui, cette semaine-là, ne feront pas partie de la bulle sociale de chacun, de soutenir une œuvre caritative : Viva for Life, car enfance et pauvreté ne peuvent plus coexister !

2. Inscrivez-vous sur Viva for Life et partagez

Validez votre participation au Big Summer Tour sur le site de Viva For Life. Vous pourrez ainsi confirmer aux membres de votre bulle sociale quand et où vous les attendez pour un moment de fun intense, mais vous aurez un lien pour que vous puissiez tous inciter amis, connaissances et famille à soutenir, comme vous, une bonne action.

3. Soyez au rendez-vous "The Big Summer Tour"

The Big Summer Tour, du fun et de la solidarité

Il ne vous reste plus, à vous ainsi qu’à une dizaine d’amis, qu’à vous rendre sur le lieu de l’événement en respectant l’horaire choisi ainsi que les règles mises en place pour une sécurité optimale du moment. Courir, sauter, glisser, tomber… En toute sérénité et simplement pour s’amuser. C’est le Big Summer Tour. Le sourire, après, sera d’autant plus radieux lorsque vous découvrirez jusqu’où votre solidarité permet de relever des défis.

Quand ta bulle sociale et action sociale ne font qu'une !

Pourquoi la ville d’Arlon est en " BIG " confiance avec cet événement ?

" Une vie sociale événementielle Post-Covid est possible en toute sécurité, même limitée à 5 personnes de plus de 12 ans par bulle sociale, pouvant être élargie à max. 10 participants avec 5 enfants de moins de 12 ans ".

La Ville d’Arlon maintient sa confiance dans l’événement et ses organisateurs, en reconfirmant l’accord des autorités locales permettant à " THE BIG Summer Tour " de se dérouler en toute sécurité sanitaire du 21 au 23 août 2020 de 10 à 19h sur la Plaine des Manœuvres (centre-ville) d’Arlon.

Les autorités locales offrent cette expérience FUN et SOCIALE " THE BIG " en toute sécurité sanitaire à ses citoyens. L’inauguration de l’événement aura lieu le jeudi 20 août 2020 à partir de 16H30, devant les autorités locales et la presse.

Le Conseil National de Sécurité du 27 juillet dernier a décidé, à juste titre, de renforcer les mesures sanitaires, afin de prévenir une reprise à la hausse du taux de contamination.

" Nous avons aussitôt ajusté les paramètres de l’événement et renforcé certaines mesures sanitaires ", insistent les organisateurs de l'événement, avant d'apporter les précisions suivantes :



Le CERM (= audit de l'événement formalisé par un scoring) du gouvernement fédéral et les comités locaux de sécurité valident " THE BIG " sur base de nos paramètres car:

• Il s’agit d’un parcours digitalisé du début à la fin, garantissant un parfait traçage et un contrôle digital en temps réel des personnes participantes ; rien n’est improvisé et la prise de rendez-vous en ligne préalable est obligatoire;

• Une bulle sociale est composée de 10 personnes maximum : 5 personnes de plus de 12 ans qui peuvent être accompagnées de 5 enfants de moins de 12 ans;

• Le parcours est un flux organisé sur site, depuis le point d’accueil jusqu’au point de sortie, avec un sens unique giratoire ne permettant aucun croisement des bulles entre elles; Un briefing rappelant les règles de sécurité sanitaire est systématiquement donné dès l’accueil des participants; Les bulles sont constituées à l’extérieur, scannées à l’entrée (check-in 1) et guidées dans une file FIFO (first in first out); Une bulle est lancée au maximum toutes les 3 minutes sur le parcours;

• THE BIG se déroule en extérieur, ce qui permet la présence simultanée de 200 personnes maximum / heure (staff inclus) sur le site;

• Une bulle présentant en son sein une personne ayant une température mesurée supérieure à 38° est automatiquement écartée et intégralement remboursée;

• Le port du masque est obligatoire sur tout le parcours, du check in au check out;

• Nous procédons à une désinfection complète du parcours 2 fois par jour : le matin après gonflage des structures et avant lancement de la première bulle, et à midi, au moment de la pause-déjeuner, de 13 à 14H;

• En extérieur, le soleil et le vent jouent également un rôle désinfectant en irradiant le COVID et en chassant les éventuelles microgouttelettes en suspension;

• Le parcours étant dynamique, les participants ne restent pas plus d'une minute en moyenne par étape (38 au total);

• Le temps du parcours de 340 mètres à vitesse modérée est de maximum 30 min.

• Une désinfection des mains de chaque participant au gel hydro-alcoolique est prévue au minimum deux fois avant le passage sur le château et une fois après;

• La distanciation physique est respectée, les bulles suivant un sens giratoire qui les empêche de se " télescoper " sur le parcours;

• Une surveillance humaine (staff) veille, régule et temporise le flux de bulles tout au long du parcours;

• Une gestion personnalisée et digitale de la communication (par email et sms) est réalisée pour tous les participants, de la réservation en ligne à la sortie du parcours sur site;

• La réservation en ligne nécessite le consentement obligatoire pour le Tracing PostCovid et la RGPD (afin d'effectuer un traçage en toute légalité); les données ne seront pas conservées plus de 14 jours;

• Une analyse des risques, un plan de secours et d’alerte spécifique à chaque ville-étape auront été préalablement validés par les autorités locales;

• Toutes les obligations en termes d’assurance événementielle d’obtention d’un agrément AIB Vinçotte pour l’installation électrique sont respectées;

• La sécurisation du site avec barrières et la surveillance de nuit sont évidemment de rigueur;

Pour toutes ces raisons, nous invitons les citoyens à venir vivre sans crainte une expérience FUN en toute sécurité sanitaire, en réservant dès maintenant en ligne pour leur bulle sociale sur https://thebig.socialbubble.fun/summer-tour. "

Plus de détails sur les plus grands châteaux gonflables du monde : https://thebig.socialbubble.fun/the-big

Plus de détails sur les partenaires de l’événement THE BIG : https://thebig.socialbubble.fun/partenaires