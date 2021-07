Tester l'agrogolf ! - Luxembourg Matin - 23/07/2021 Vous retrouvez au beau milieu d'un champ en compagnie des vaches pour vous essayer à l'agrogolf (13 trous), ça vous tente? Du fun, du vert à perte de vue, un soupçon de maîtrise et c'est parti pour une activité originale au cœur de la nature ! Et c'est dans la région de Houffalize, plus précisément au village de Vissoule que vous pourrez pratiquer l'agrogolf , à la ferme Koeune. Détails en compagnie de Damien Koeune