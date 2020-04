Tennis de table: fin du championnat ! Virton termine… deuxième !

Ca commence à devenir une habitude pour le TT Virton. Les pongistes gaumais, qui viennent d’apprendre l’arrêt du championnat de superdivision par la FRBTT (Fédération Royale Belge de Tennis de Table), terminent à la deuxième place du classement. Trois équipes étaient à égalité de points avant le début de la crise du coronavirus alors que douze journées de championnat avaient été disputées.

C’est finalement un set gagnant de différence qui a permis de départager les deux premiers : Virton termine deuxième, juste derrière le Sokah Hoboken. Les Anversois ne sont pas pour autant sacrés champions puisque la FRBTT a décidé de ne pas attribuer le titre.

Le manager du club virtonais, Patrice Mullenders, est dans l’ensemble satisfait de ce résultat, même s’il regrette que le championnat n’a pas pu aller jusqu’à son terme : " Nous terminons à égalité de points avec Hoboken et Diest. Rien n’était fait puisque nous avons partagé avec ces deux équipes à l’aller. Nous devions nous rencontrer en fin de championnat et, si Diest faisait figure de favori, en un match, tout est possible. C’est dommage que nous n’avons pas pu aller au bout du championnat alors qu’il ne restait que six rencontres à jouer ".

Quant au prochain exercice, Patrice Mullenders y pense déjà puisqu’il sait que deux des joueurs de l’équipe actuelle, Filip Szymanski et Gaëtan Swartenbrouckx, partent vers d’autres cieux. Cédric Merchez reste au club mais n’est pas sûr de poursuivre avec l’équipe de superdivision. " Nous gardons Yannick Vostes mais il est difficile à l’heure actuelle d’établir un budget. Il faut attendre la fin de la crise du coronavirus et voir les conséquences qu’elle peut engendrer. Les sponsors actuels continueront-ils avec nous ? Pourrons-nous organiser des activités dans la salle ? Notre allure libre, notre repas de fin d’année pourront-ils avoir lieu ? Autant de questions qui n’auront de réponse qu’en fonction de l’évolution de la crise ".