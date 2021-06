L’annonce de la reprise des activités en plein air encadrées a permis le redémarrage des bains de forêt guidés à Tenneville. La saison est lancée et alternera des bains de forêt découvertes et d’autres à thème. © Tenneville-les-Bains-de-Forêt

L’annonce de la reprise des activités en plein air encadrées a permis le redémarrage des bains de forêt guidés à Tenneville.

La saison est lancée et alternera des bains de forêt découvertes et d’autres à thème.

Plusieurs nouveautés sont au programme :

Rendre la nature accessible aux personnes à besoins spécifiques

Quand bain de forêt rime avec complicité

Antoine Guérin qui a rejoint l’équipe des guides partenaires de Tenneville-les-Bains… de forêt ! propose un nouveau rendez-vous. Il s’agira d’un moment spécialement dédié aux duos, à savoir un enfant accompagné d’un adulte (l’un de ses parents, son parrain ou sa marraine, par exemple).



Cette sortie de découverte de nos forêts se voudra être un moment privilégié de connivence. Le bain de forêt sera l’occasion de se livrer à des jeux et observations afin de valoriser la complicité entre l’adulte et l’enfant.

Tour à tour meneur et mené, les participants se laisseront guider par leurs sens, par la joie et le plaisir de l’instant présent, à soi, à l’autre, à la nature.



Ce nouveau bain de forêt " découverte " aura lieu les dimanches 13 juin, 18 juillet, 29 août, 26 septembre et 17 octobre en matinée.

Des bains de forêt aussi en néerlandais

Jusqu’ici proposés exclusivement en français, les bains de forêt seront désormais aussi proposés au public néerlandophone. Juliette Antoine, qui fait partie de l’équipe des guides partenaires de Tenneville-les-Bains… de forêt !, a acquis la pratique du néerlandais aux Pays-Bas où elle a vécu plusieurs années.

Rapidement, elle a manifesté son envie de proposer une formule pour les groupes néerlandophones. Les bains de forêt qu’elle accompagne invitent à la détente, au lâcher prise, ainsi qu’au non-jugement. Elle veille à l’émerveillement afin de souligner l’expérience avec une approche nouvelle, naturaliste ou poétique.



Les premiers " bosbaden " se tiendront les dimanches 13 juin, 18 juillet, 25 juillet, 8 et 29 août au matin.

Un rendez-vous mensuel spécialement pour les seniors

Cette initiative a été mise en place en collaboration avec le Conseil Consultatif des Aînés de Tenneville. A la suite d’un appel lancé par ses membres afin d’identifier les envies en matière de nouvelle activité, ils ont constaté qu’il serait bienvenu d’organiser une balade ni trop longue, ni trop rapide et permettant surtout d’en retirer du plaisir et du ressourcement… des caractéristiques en parfaite adéquation avec la pratique du bain de forêt.



Une première édition a pu se dérouler en mai.

Ayant été appréciée à l’unanimité, l’activité va être reconduite sur base mensuelle.



La prochaine rencontre (un bain de forêt découverte) est prévue le mardi 15 juin à 9h30.

Et si l’on souhaite s’émerveiller dès le réveil ?

Des bains de forêt au lever du soleil sont en train d’être programmés.

Deux premières dates sont connues pour lesquelles le rendez-vous est fixé à 5h30.



D’une part, le dimanche 20 juin sur le thème " S’éveiller aux aurores " et accompagné par Juliette Antoine. L’attention sera portée sur le lever du jour, la frontière entre l’obscurité et la lumière, l’invisible et le visible…



D’autre part le lundi 21 juin à 5h30, " Accueillir le jour et l’été ", en compagnie de Delphine Caudron. Ce bain de forêt sera l’occasion de s’octroyer un temps d’écoute à soi, à son corps et faire place à la planification positive de nos journées. Pour plus d’informations :



Agenda sur www.baindeforet.be

061/61.30.10 (Ingrid Jusseret) ou 0497/90.67.10 (Ludovic Collard)

tenneville@baindeforet.be

Facebook et Instagram @baindeforetardenne



