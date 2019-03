TEC dans les zones rurales : constats, solutions et stratégie

En zone rurale, les déplacements motorisés sont incontournables ! Se rendre au travail, aller faire des courses, conduire des enfants à une activité, consulter un médecin, … tout cela relève du cauchemar si l’on ne dispose pas d’une voiture.

Cette saison étant axée sur la mobilité et les moyens de transport, le Centre Culturel a invité Vincent Peremans à venir faire le point sur les transports en commun en Province de Luxembourg et plus particulièrement dans les zones rurales comme Bertrix. En fin de soirée, le public aura la possibilité de poser des questions et d’échanger ses impressions avec le conférencier.

Et ne croyez pas que la situation est figée une fois pour toutes ! La mobilisation de tous peut être un vecteur de changements. Le TEC l’a bien compris puisqu’il a déjà répondu à certaines difficultés de mobilité en milieu rural par la mise en place de formules plus adaptées (Proxibus, Flexitec, …). Pour l’instant, cette pratique est encore réservée à quelques communes " pilotes " en province de Luxembourg mais cela démontre que des solutions sont envisageables et que le TEC peut être un interlocuteur valable.

C’est en tout cas en ce sens que l'équipe du Centre Culturel abordera la rencontre avec Monsieur Peremans, Administrateur général de la Société Régionale Wallonne du Transport et Directeur des TEC qui a accepté de vous parler des constats, solutions et stratégies en matière de transport en commun. Problème complexe s’il en est mais gageons que Monsieur Peremans saura mettre à profit la maîtrise impressionnante qu’il a du sujet.

Vous verrez comment, dans un contexte budgétaire difficile, il arrive à gérer ce service public qui, avec plus de 5000 employés, dessert plus de 16000 arrêts et transporte +/- 264 millions de voyageurs annuellement (chiffres de 2014 publiés par Rudy Hermans) mais aussi, quelles pistes sont envisageables pour tendre à un meilleur service en milieu rural. Une chose est sûre, pour lui (et c’est un habitant de la province de Luxembourg qui vous le dit), les bus sont et doivent rester l’avenir des villes wallonnes.

A votre tour de vous mobiliser pour être nombreux à cette soirée !

Infos pratiques :

Vendredi 29 mars à 20h

Par Vincent Peremans, Administrateur général de la Société Régionale Wallonne du Transport, Directeur des TEC

PAF : Entrée gratuite sur réservation

Infos et réservations : 061/41 23 00