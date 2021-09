"Tandem local" un documentaire à voir à Bastogne ce 29 septembre et à Hotton ce 8 octobre

"Tandem local" un documentaire à voir à Bastogne ce 29 septembre et à Hotton ce 08 octobre -... " Tandem Local " est un projet de documentaire conçu autour d’une longue balade à vélos électriques afin d’aller à la rencontre des héros de notre alimentation : producteurs locaux, coopératives, commerces équitables et initiatives citoyennes. Le but est d’inspirer le grand public en lui montrant que beaucoup d’hommes et de femmes se bougent pour proposer des alternatives résilientes et en l’informant sur le " Pourquoi est-il nécessaire de consommer local et de développer l’économie locale aujourd’hui en Belgique ? " Un documentaire à voir à Bastogne ce 29 septembre et à Hotton ce 08 octobre. Ludovic Bollette, l'un des réalisateurs était l'invité de Luxembourg matin ce mardi.