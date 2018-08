Tables de Conversation en 6 langues à Arlon

La première séquence des Tables de Conversation en allemand, espagnol, luxembourgeois, anglais, italien et néerlandais, débutera par une séance d'information le mardi 18 septembre prochain à Arlon. Organisées par la Fondation Jean-Baptiste Nothomb pour le Plurilinguisme dans la Région des Trois-Frontières, les 16 premières tables vont se dérouler comme suit :

les mardis (à partir de 19h) : allemand, espagnol, italien

dates : 18 et 25 septembre, 2, 9, 16, 23 et 30 octobre, 13, 20 et 27 novembre, 4, 11 et 18 novembre, 8, 15 et 22 janvier 2019.

les mercredis (à partir de 19h) : anglais, luxembourgeois, néerlandais

dates : 19 et 26 septembre, 3, 10, 17, 24 et 31 octobre, 14, 21 et 28 novembre, 5, 12 et 19 décembre, 9, 16 et 23 janvier 2019

Animation par "native speaker"

Renseignements :

Tél :063 22 09 30 Gsm : 0471 10 28 47 Mail : josecarp@skynet.be

Niveau de connaissance demandé : A2 - B1

Lieu : U.Lg. – Site d’Arlon, bâtiment académique, Avenue de Longwy 185

Prix : 80 € pour la séquence de 16 tables

Séance d'information le mardi 18 septembre à 19h00. Pour l’inscription, il est nécessaire de prendre un contact téléphonique au préalable.

José Carpantier, de la Fondation Jean-Baptiste Nothomb, était l'invité de Philippe Lorain, ce mardi en direct vers 7h20 :