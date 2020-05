"Tablathon" : un défi sportif et caritatif

La Table Ronde 106 d’Aubange lance le " Tablathon ". Il s’agit d’un challenge solidaire. Le but ? Parcourir la distance de 21 kilomètres en 9 jours entre le 16 et le 24 mai 2020. Un défi qui s’adresse à tous puisqu’il peut être réalisé en courant ou en marchant et en une sortie ou en plusieurs reprises. La seule condition : respecter lors de la réalisation du challenge les mesures de distanciation sociale imposées par le Conseil national de sécurité.

Suite à cette période de pandémie liée au Covid-19, la Table Ronde d’Aubange a été contrainte de se réinventer. Traditionnellement, à cette période de l’année, ce service club qui réunit de jeunes hommes de moins de 40 ans propose son fameux Maitrank* (incontournable vin aromatisé saisonnier, spécialité de la région du Pays d'Arlon, obtenu par la macération dans du vin blanc de Moselle luxembourgeoise, d'inflorescences d'aspérule odorante - qu'on appelle encore " reine des bois " ou " faux muguet " et qui fleurit au mois de mai, d'où le nom — auxquelles on ajoute du sucre, des oranges en tranches et du cognac), et ce, pour récolter des fonds afin d’aider les associations soutenant des buts sociaux. Activité impossible à réaliser cette année suite aux différentes mesures de confinement. Et pourtant, les personnes nécessiteuses n’ont jamais eu autant besoin de gestes de solidarité. C’est pour cette raison que la Table Ronde d’Aubange a décidé de proposer un challenge sportif.

Soutenus par des personnalités luxembourgeoises

Différents ambassadeurs ont déjà apporté leur soutien comme Julien Lapraille, Guillaume François, Anthony Moris ou encore Julien Watrin. Pour participer, il suffit de se connecter sur le site : www.tablathon.be et se rendre dans la partie "inscription". Afin de valider le challenge, il est demandé aux participants d’installer l’application gratuite " Strava ", bien connue des sportifs, et de suivre les instructions envoyées à la suite de l’inscription. La participation est fixée à 7,5 euros.

L’intégralité des bénéfices sera reversée à des associations. Le service-club a déjà décidé de venir en aide à la Croix-Rouge (section locale d'Aubange-Messancy) et de soutenir leur projet d’épiceries solidaires. Ces magasins proposent des articles importants de notre vie quotidienne à des prix cassés à destination d’un public précarisé.

Différents challenges

Ce challenge se veut sportif, mais donc surtout caritatif. Réalisable en une période de neuf jours, il s’adresse donc aussi bien aux sportifs confirmés qu’aux sportifs amateurs. Afin de récompenser les participants, la Table Ronde d’Aubange propose différents challenges. Tout d’abord, un challenge distance qui récompensera le participant qui aura parcouru la plus longue distance totale. Un challenge popularité qui récompensera le participant dont la photo postée sur Facebook avec le #tablathon106 aura remporté le plus de " like ". Et enfin, le lucky challenge où différents participants choisis de manière aléatoire seront récompensés par un lot.

Fin avril, la Table Ronde d’Aubange remportait le projet " sandwich " initié par la Table Ronde au niveau national. Grâce à cette victoire, le service club pouvait remettre un magnifique chèque de 50.000 euros à destination du centre d’accueil pour personnes polyhandicapées " le Point d’Eau " à Grumelange.

Les Aubangeois ne se sont donc pas reposés sur leurs lauriers et espèrent que leur Tablathon s’inscrira dans la durée, comme l'a confirmé Nicolas Dekimpe, cheville ouvrière de l'événement, au micro de Philippe Lorain :