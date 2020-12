Sylv'Art : des cadeaux locaux et originaux en Ardenne

A la suite des fermetures des marchés de Noël et autres boutiques éphémères, le collectif Sylv’Art lance une campagne de promotion pour les fêtes de fin d’année intitulée « Pour une hotte de Père Noël 100% locale, pensez Sylv’Art », histoire de mettre en valeur les membres du collectif et apporter des idées de cadeaux originaux et locaux.

L’objectif de cette campagne est de mettre en valeur les membres du collectif et apporter des idées de cadeaux originaux et locaux. Les citoyens pourront découvrir, entre autres, des créations textiles mais aussi différents objets de décoration intérieure comme extérieure qu’on ne trouve nulle part ailleurs. C’est l’occasion de (se) faire plaisir avec des pièces artisanales et pour la plupart uniques.

Au travers de cette campagne, Le collectif souhaite également rappeler l’importance de consommer proche de chez soi et de faire vivre les artisans, commerçants et producteurs locaux. Cette période n’est pas évidente pour eux, les citoyens ont le pouvoir de les soutenir en consommant localement.

Pour rappel, Sylv’Art c’est quoi ?

Le GAL Nov’Ardenne, dans le cadre de sa fiche culture portée par le Centre Culturel de Libramont, a impulsé la création de ce collectif afin de donner suite à la volonté des acteurs du territoire de renforcer l’action culturelle de façon collective, inclusive et valorisante. C’est donc pour répondre en partie à cette volonté qu’est né Sylv’Art, le premier collectif d’artistes et artisans d’art du territoire.

Ce collectif poursuit des objectifs tels que : valoriser les artistes et artisans d’art du territoire, réduire le sentiment d’isolement qu’ils peuvent ressentir, favoriser le partage et la transmission de savoir-faire, d’expérience et de matériel mais aussi soutenir les artistes et artisans émergents. Le collectif organise et participe à des évènements (conférences, expositions, rencontres…). Il est composé de 6 membres pratiquant des disciplines aussi spécifiques que variées.

Les membres :

- Baudry Olivier (Tellin) : L’art campanaire. (Il ne participe pas à la campagne de promotion car il ne vend pas d’œuvres mais il fait bien partie du collectif). http://www.clocheet-cadran.be/

- Duchêne Caroline (Libin) : L’Atelier du fer, ferronnerie décorative. http://www.latelierdufer.be/

- Es Pascale (Saint-Hubert) : Savewood by Pascale Es, décoration d’intérieure. https://www.facebook.com/savewoodbypascales/

- Legrand Eric (Bras-Haut) : Dinandier, travail du cuivre et du laiton. https://www.facebook.com/artisansdinandierslegrand7/

- Moreaux Aurélie (Nimbermont) : Création de vitraux, d’objets décoratifs et de bijoux artisanaux sous l’appellation " Verre de lune ". https://aurelimo.com/

- Thiry Marie-Ange (Libramont – Chevigny) : La Chlamyde, créations textiles. http://lachlamyde.e-monsite.com/

Un collectif ouvert : ce Collectif n’est pas figé et est ouvert à tout artisan professionnel actif ou en devenir. Celui qui souhaite y adhérer ou avoir plus d’informations, peut contacter le collectif (gautier.poncin@novardenne.be). Les conditions pour adhérer se trouvent sur le site internet dans la section " La charte ".

Comment accéder aux créations des artistes ? Le principe est simple, rendez-vous sur www.sylvart.be dans l’onglet " les news – des idées cadeaux c’est par ici ". En cliquant sur le nom d’un des artisans, le citoyen est redirigé vers le site ou la page Facebook de celui-ci et peut ainsi découvrir ses œuvres et le contacter.