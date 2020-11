Suspendus au dessus de la Semois : testez la nouvelle passerelle de l'Epine

La province de Luxembourg a inauguré il y a presque deux mois un des plus beaux sites touristique de la région : la passerelle de l'Epine, à Bouillon. Cet impressionnant pont suspendu a été imaginé en 2015, dans le but d'enjamber la Semois et de rejoindre la rive en face sans faire de détour.

Les travaux n'ont pas été faciles, le terrain de l'autre côté de la rive appartenant à un propriétaire privé et les berges de la rivière compliquant l'avancée de la construction. Redressement de voiries, échanges de terrain... Il a fallu négocier et trouver de nombreuses solutions. Mais après de nombreuses années, le projet est enfin terminé. De plus, c'est une entreprise locale, de Bastogne, qui s'est occupée de la conception et de la réalisation de la passerelle.

Construite à la hauteur du moulin de l'Epine, le nouveau pont permet donc de faire la liaison entre les balades de Botassart et de Corbion. De nombreux villages aux alentours sont également accessibles plus facilement grâce à la passerelle. Les visiteurs, enjambant le cours d'eau durant une cinquantaine de mètres, pourront donc accéder à un panel de promenades plus riche.