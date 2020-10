" Sur le Champ ! " ce samedi soir à Bertrix

Vous rêvez d’un changement durable dans l’agrobusiness et le système alimentaire actuel? Inscrivez-vous … sur le champ à cette soirée ciné-débat ! Le film qui vous sera projeté vous emmènera à la rencontre d’hommes et de femmes, qui, avec force et conviction, proposent, chacun à leur échelle, des modèles alternatifs crédibles !

"Alors que plus de 800 millions de personnes souffrent toujours de la faim et que la planète s’épuise, la solution pour nourrir l’Humanité n’est pas de produire plus mais de produire mieux.

La Covid-19 a ouvert les yeux de beaucoup de nos concitoyens sur les limites de l’industrie agroalimentaire et l’importance de relocaliser nos systèmes alimentaires.

La fermeture des frontières due au confinement a mis en lumière notre dépendance accrue aux systèmes d’approvisionnement du commerce international. Ainsi, pendant le lock-down, une part nouvelle de la population et de nombreuses enseignes de la grande distribution se sont rabattues sur les producteurs locaux. Ceux-là même qui, hier encore, étaient en marge du système sont devenus aujourd’hui la solution d’urgence. Dans ce contexte, une économie en circuit court a ainsi démontré sa force de résilience face à des crises d’ordre mondiale.

Sur le champ ! corrobore ce que nous avons pu constater concrètement durant la crise sanitaire. Aux quatre coins du monde, des paysans et des paysannes proposent des initiatives de transition et des alternatives à l’agrobusiness. Diamar, Mariam et Cédric sont autant de protagonistes du film qui incarnent ce changement en marche pour une agriculture et un système alimentaire plus résilients, durables et qui replacent l’humain au centre. L’agriculteur est le premier maillon d’une chaîne parfois longue et incohérente dont nous, les consommateurs, sommes les derniers.

Sur le champ ! met aussi en lumière et en profondeur les dysfonctionnements de notre système alimentaire ainsi que la dimension éminemment humaine des enjeux."

Ainsi s’expriment les réalisateurs, Michaël Antoine et Nicolas Bier.

Les protagonistes du film, malgré leur vulnérabilité, prennent leur destin en main et sortent des chemins tout tracés. Venez tracer avec eux les sillons d’un avenir meilleur.

Modalités pratiques :

Samedi 17/10/2020 à 19h30

Au Centre culturel de Bertrix

La projection du film sera suivie d’un temps d’échanges

Infos – Inscriptions : 061/41 23 00 - cc.bertrix@belgacom.net

Durée du film : 1h00

PAF : 5 €

Cette soirée est organisée par le Centre culturel de Bertrix en partenariat avec la Plateforme Commerce Equitable en Province de Luxembourg, les magasins du monde Oxfam et la bibliothèque publique.

" Sur le Champ ! "

Réalisateurs : Michaël Antoine, Nicolas Bier & Jean-Simon Gérard

Écriture : Nicolas Bier, Marc De Coster & Michael Antoine

Langue : espagnol, mooré, français

Sous-titres : français, anglais

Pays : Belgique, Pérou, Burkina Faso

Son : Pierre-Nicolas Blandin & David Gérain

Musique : Thomas Medard

Voix off : Diane Marois

Montage image : Nicolas Bier & Marc De Coster

Production : Thomas Meys, Audrey Verscheure & Cinzia Carta

Coproduction : Jacques-Henri Bronckaert (Versus Production), Isabelle Christiaens & Annick Lernoud (RTBF-Unité documentaire)