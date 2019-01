Succès pour tous les acteurs présents au Salon BATIMOI de Marche-en-Famenne !!!

20.512 visiteurs, 550 élèves et étudiants, une centaine de professionnels pour la matinée Pro !

BATIMOI aura rayonné dans tous les esprits durant ces 4 jours, des plus jeunes en quête d’orientation pour leur avenir aux plus âgés, à la recherche du meilleur plan et des meilleurs conseils afin de concrétiser leur rêve d’habitat !

Grâce à cette complémentarité entre vitrine commerciale, conférences et activités de sensibilisation aux métiers de la construction, BATIMOI se positionne plus que jamais comme le rendez-vous "phare" du secteur de la construction et de la rénovation en Wallonie.

Cette édition a été marquée par un succès de fréquentation mais aussi et surtout par des actions concrètes sur les stands : de nombreux projets ont pu naître, se peaufiner et se concrétiser sur papier voire mieux, sur le terrain dans les prochains mois. C’est le sentiment général qui se dégage au contact des quelque 200 exposants présents cette année.

Mise en avant du savoir-faire local

BATIMOI se distingue par une forte présence d’entreprises, de professionnels et d’artisans actifs dans la région. C’est une superbe vitrine pour les produits, les matériaux, les créations et donc le savoir-faire de toute une profession ancrée dans son territoire. Cette passion du métier se reflète, et ce particulièrement cette année, dans le soin apporté à l’aménagement et à la décoration de nombreux stands.

Ils ont brillé sous les feux des Prix BATIMOI

Du mobilier en bois pour chambre d’enfants, une table basse modulaire réalisée en marbre belge "gris des Ardennes", des luminaires cousus à la main, voilà les trois produits primés par le Jury des Prix BATIMOI 2019. Et à travers ceux-ci, c’est aussi la volonté de distinguer le travail, le savoir-faire et le design d’artisans wallons.



- Prix de l’Innovation : Elysta-SEMEM Art & Design S.P.R.L – 5300 Coutisse

Ces artisans réalisent du mobilier en bois pour chambres d’enfants sans quincaillerie.

Les lits’maginaires ou "lits cabanes", chaises, tables, bibliothèques se montent et se démontent facilement grâce à un système d’emboîtement et de clips et ce, sans aucune vis !

- Prix de l’Artisanat : Design Stone Marbrerie S.A. – 6800 Libramont

Cette entreprise familiale, spécialisée dans le travail du marbre et de la pierre, est récompensée pour sa création d’une table basse modulaire que l’on peut faire évoluer soi-même, selon ses envies et ses besoins. Le système est composé de plateaux et de pieds en marbres gris des Ardennes.

- Coup de cœur du Jury : Millumières by Xavier Schaffers – 6900 Humain

Millumières propose à sa clientèle une large gamme de dimensions, de textures et de pieds pour la réalisation de luminaires personnalisés et entièrement cousus à la main. Un concept original et unique pour illuminer vos espaces de vie.

Pénurie de main d’œuvre dans le secteur

"La pénibilité ne doit pas être une excuse !". C’est un message clair que le Ministre de la Formation et de l’Emploi a adressé aux jeunes, à l’occasion de la cérémonie d’ouverture du salon. Avec l’arrivée des nouvelles technologies, la pénibilité dans le secteur de la construction est bien plus forte qu’elle ne l’était il y a une vingtaine d’années.

Présent à l’invitation de la Confédération Construction Luxembourg, le Ministre a profité de BATIMOI pour présenter aux entreprises l’opération "Coup de poing pénuries" mise en place par le Gouvernement wallon, avec le soutien du Forem et de la Confédération Construction Wallonne. Ces nouvelles actions visent à lutter rapidement contre la pénurie par la création de formations "sur mesure", en accord avec les attentes et besoins du secteur de la construction.

Conscient des enjeux et des défis du secteur, les organisateurs ont la volonté de coupler le salon à des actions de sensibilisation envers les jeunes. Et ils furent nombreux à être mis à l’honneur tout au long du salon, que ce soit à l’occasion de la 4ème édition du Challenge Bois, concours dédié aux étudiants ingénieurs architecte et ingénieurs construction ou lors des présélections WorldSkills Belgium. Par ailleurs, 320 élèves de la fin du primaire et du début du secondaire sont venus avec leurs professeurs suivre ces présélections et se rendre compte sur place, à travers le "Village des Métiers", des atouts que leur offre la profession.

Retrouvez BATIMOI en images sur www.batimoi.be

Rendez-vous en 2020 pour la prochaine édition, du 24 au 27 janvier !