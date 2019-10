"Strip Tease" pour la première fois à Martelange

Quand Strip Tease avait lui, lui aussi, une ardeur d’avance…

Pour la première fois en province de Luxembourg, une soirée de projection de 8 films réalisé par André François pour le magazine Strip Tease est prévue en séance publique ce samedi 19 octobre à Martelange. La soirée est organisée par le dynamique comité de village de Grumelange.

Venez toutes et tous faire le plein. Le plein de rires, le plein d’émotions. Bref venez y faire le plein des sens.

Au programme deux heures de projection des meilleurs moments du célèbre magazine Strip Tease, qui des années 80 aux années 2000 fit les grands soirs de la RTBF, dans son infatigable exploration de la mystérieuse et surréaliste planète belgitude.

8 films réalisés par André François, le seul réalisateur qui de 1985 à 2003, officia du 1er au dernier jour de l’existence de l’émission.

Il sera présent et répondra à toutes vos questions à l’issue des 8 films.

Une soirée en deux parties avec entracte, avec la précieuse collaboration de la SONUMA qui restaure avec soin, conserve avec amour et rediffuse avec passion nos archives RTBF.





PREMIERE PARTIE :



MADAME EST SAISIE.

Liège, 1995, Suzy, patronne de bistrot, a trop fait confiance et crédit à sa fidèle autant que désinvolte clientèle. Mais qu' un huissier se présente pour lui saisir les meubles, ses chastes oreilles vont en entendre des vertes et des pas mûres. Et pas que lui d’ailleurs… Un sommet de tragicomédie comme vous n’en verrez pas au cinéma.



MA TERRE DOLOROSA.

Pays de Herve, 1989, bien avant la télé française, Strip Tease s’était soucié du sort des agriculteurs confrontés au célibat. Entre la chorale du village, la truie qui met bas, sa vieille maman impotente et les guinguettes du samedi soir, André attend inlassablement l’âme sœur. Mais ici hélas l’amour n’est pas encore dans son pré.



LE DRAGUEUR A BELLE MINE.

Soumagne, 1991. La vie étant mal faite, pendant que certains se lamentent à ne pouvoir rencontrer la compagne de rêve, Alain lui, égrène la liste impressionnante de ses conquêtes amoureuses. Un sacré coq cet Alain. Mais notre play-boy n’a plus désormais qu’un souhait : rencontrer enfin une fille sérieuse digne des épousailles.

Il y a juste un petit problème : à force de trop picorer, notre volatile s’est brûlé les ailes. Les ailes du désir.



CECIL B DE LIEGE

Liège, année 2000. Manifestement, dans la cité ardente, le succès des frères Dardenne a donné des rêves cinématographiques à certains. Aldo P, jusque-là figurant anonyme et ouvrier chez Belgacom, est persuadé qu’il tient un scénario d’enfer qui va lui permettre de gravir bientôt les marches du festival de Cannes.

Déjà il a choisi son modeste nom d’artiste : Aldo Imperator. Nul doute, vous brûlez d’impatience à l’idée de découvrir le fruit de son imagination. Mais il y a comme qui dirait un… pépin.



Entracte (le bar sera ouvert)



DEUXIEME PARTIE.



REINE D’UN JOUR.

Arlon 1987. Ce jour-là ça s’est passé près de chez vous. La reine Fabiola, en visite à l’Athénée royal le bien nommé. Tandis que les professeurs manifestent peu d’enthousiasme à l’annonce de ce majestueux événement, les services techniques sauvent les apparences et en profitent pour rafraîchir, nettoyer, briquer les lieux, tandis qu’en coulisse un élève martelangeois, un certain Franz Clément, 17 printemps, piétine d’impatience à l’idée de rencontrer non tant la reine mais le ministre de la Justice en personne. Quant à la reine d’un seul jour, celui-là, ce ne sera finalement pas exactement celle que l’on croit.



NONNETTES ET NENETTES.

Amay 1990, à l’internat pour jeunes filles supposées sages de l’abbaye de Flône les dames de l’instruction chrétienne mettent leur foi et leur âge canonique au service de l’éducation d’une saine jeunesse. Mais les jeunes filles en fleurs, elles, ne boivent pas forcément de ce vin de messe là.



ILS SENTAIENT BON LE SABLE CHAUD.

Ostende 1986, verbe haut, deux anciens de la Légion étrangère se disputent pour des médailles en chocolat et s’insultent copieusement par miroirs interposés. Et quand ils ne se font pas la guerre des mots, ils évoquent avec nostalgie le bon temps des bordels militaires de campagne des ex-colonies de la république.



A VOTRE SANTE.

Liège 1986, quartier de Droixhe, Pierre, médecin de quartier, manie avec une égale dextérité le stéthoscope dans son cabinet et les fléchettes au bistrot du coin, aussi bien que cigarette aux lèvres il lève le coude avec assiduité chez ses patients fidèles et dévoués…



SEANCE DE QUESTIONS-RÉPONSES PUBLIC/REALISATEUR.

(le bar est plus que jamais ouvert)



Paf 7€ – Prévente 5€. Réservation via mail à mariannefrancois@skynet.be

et paiement au compte Comité Village Grumelange BE30 0017 9909 8911

Une organisation du Comité de village de Grumelange en collaboration avec la Sonuma

