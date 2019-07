"Statues en Marche" : un monde étrange et féerique ces 20 et 21 juillet à Marche-en-Famenne

Imaginez un monde étrange et féerique où tous les habitants sont immobilisés, les rues peuplées de personnages figés, les parcs peuplés d'animaux et de plantes statiques, des places envahies de statues tantôt drôles, tantôt inquiétantes… vous êtes dans l'univers étonnant de la 3ème édition du Festival des Statues en Marche.

Après le succès fulgurant des 2 premières éditions avec plus de 50.000 visiteurs en 2018, des retombées médiatiques et économiques importantes et des critiques enthousiasmantes, quoi de plus naturel que de vous présenter les contours d'une 3ème édition de l'événement ! Alors cette fois, ne manquez pas l'exposition la plus étonnante de l'été ! Pour le plus grand plaisir de tous, nous vous proposons une nouvelle promenade au coeur de Marche-en-Famenne à la rencontre d'une centaine de statues vivantes !

Les 20 et 21 juillet prochains, en plein coeur de l'été, rejoignez le coeur de Marche-en-Famenne battant au rythme du plus grand rendez-vous de statues vivantes d'Europe !

Laissez-vous donc emporter par la curiosité et venez découvrir en famille, entre amis ou en amoureux cet événement original et unique en son genre, véritable exposition vivante de plein air !

Promenade estivale imaginaire, amusante, inquiétante et féerique au pays des statues vivantes, à la découverte des coins et recoins de la magnifique cité piétonne de Marche-en-Famenne et parsemée d'activités ludiques et festives, bienvenue dans l'univers des "Statues en Marche" !

Un concept unique !!!

Le principe original de l'événement vise à offrir à un public familial, régional et touristique une ou deux journées de divertissement culturel en plein air mettant à contribution les artistes de rue.

Les spectateurs se déplacent, au gré de leurs fantaisies, au coeur de la cité au sein de laquelle on retrouve une centaine de points de rencontres tous aussi magiques et étonnants les uns que les autres ; les artistes mariant

performance physique à la poésie de la nature, le rire à l’architecture. Chacune des scènes offre au public une prestation artistique s’inscrivant dans la tradition des arts de la rue auxquels on marie les univers fantastiques du

costume, du maquillage, et parfois aussi des effets sonores et de la scénographie. Les spectateurs sont invités à se rendre à ces différents points d’accès du site où la statue éphémère est visible à de nombreuses reprises durant la journée, selon un horaire programmé. Les spectateurs circulent dans les rues à la rencontre de ces différentes performances, et selon un plan et des directions prédéterminés qui leur donnent l’assurance d’avoir accès à

toutes les prestations artistiques, dans un contexte à la fois efficace, sécuritaire et ordonné. Durant toute la journée, l’ensemble du public est également invité à s'arrêter au château du maquillage, sur la place des rêves

d'enfants ou passer au Chapiteau du Festival, centre nerveux de l'événement, pour y chercher des informations, y rencontrer nos artistes, y déguster de bons produits locaux et faire la fête en famille !

Le concours :

Pour cette 3ème édition, les spectateurs sont de nouveau invités à voter durant leurs balades pour leurs statues préférées ! Des urnes placées dans la ville collectent les bulletins de participation. Une cérémonie de clôture du Festival le dimanche soir couronne 3 lauréats. Comment participer en tant que statue ? Par simple inscription

auprès du comité d'organisation pour le 1er juin au plus tard. Alors, vous aussi, si vous vous sentez une

âme de statue vivante, ou si vous avez des enfants-joueurs prêts à s'immobiliser pendant vingt minutes, bougez-vous !

Au programme :

Concrètement, le programme 2019 propose aux visiteurs une balade féerique au coeur de Marche-en-Famenne à la découverte de 100 statues vivantes, certaines drôles, d'autres étonnantes, inquiétantes, émouvantes , trompeuses, joueuses ou encore malicieuses ! Répartis sur un parcours de plusieurs kilomètres, utilisant les coins et recoins du patrimoine de la cité, nos artistes assurent chaque jour 4 prestations de 40 minutes, soit au total 400 prestations en programmation ou plus de 250 heures de spectacle en un seul weekend !



Le samedi 20 juillet :

14 à 20h : ouverture du Festival et parcours permanent

20 à 21h : rassemblement des statues et ambiances musicales au QG

21h : Concert "Thierry chante Johnny"

22h30 à 00h : DJ Statue Experience



Le dimanche 21 juillet :

11 à 13h : parcours permanent

13 à 14h : Concert acoustique Place de la 7ème Brigade

14 à 18h : parcours permanent

18h : Harmonie Communale Place de la 7ème Brigade

19h à 20h : Rassemblement des statues et remise des prix au QG

20 à 22 h : Concert Aequivox

22h15 : Feu d'artifice de la Fête Nationale

22h30 à 00h : DJ Statue Exprerience



A tout cela s'ajoutent encore les activités permanentes parsemées tout le long de votre parcours

comme le village des gourmands, le château des grimages, l'art de la "peinture sur soi", le kids

village, le DJ Statue Experience, le Carrousel magique et bien d'autres surprises encore à venir !