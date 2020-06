Stages "Jeunes Soli'Terre" à Arlon

Tu as entre 8 à 12 ans, tu veux apprendre comment faire pour " soigner " la planète, alors viens rejoindre des Jeunes Mutualistes Libéraux (JML), du 6 au 10 juillet 2020, de 8h30 à 16h30 (garderie possible avant et après) !

Comme chaque année, les Jeunes Mutualistes Libéraux (JML) organisent une semaine de stage en juillet, à Arlon.

Les jeunes se rendent compte que notre planète souffre, qu’elle est " malade " . Ils sont sensibles et pratiquent de plus en plus des gestes éco-responsables.

Lors de stage, ils auront l’occasion d’apprendre les bons gestes du jardinage, de faire des semis, de repiquer des plants. Ils auront également l’opportunité de cueillir des légumes et de préparer un plat crudivore. Il est également prévu de construire une ruche.

Un atelier cosmétique est aussi au programme, les jeunes pourront réaliser des bombes de bain, du dentifrice et du shampoing bio.

Ils pourront également découvrir la nature au travers de deux ballades en compagnie d’un guide.

Tout ça en s’amusant !

Prix : 65 € pour les membres de la Mutualité Libérale

Prix : 80 € pour les non-membres de la Mutualité Libérale



Renseignements :

- par téléphone au 063/ 24 53 14 (le matin)

- par mail : jml418@mut4



!! ATTENTION COVID19 – CORONAVIRUS !!

Suivant les décisions gouvernementales concernant la gestion du coronavirus, le stage sera entièrement remboursé :

1. si les directives suppriment certaines semaines ou tous les stages.

2. si les organisateurs doivent être limités par le nombre, ils prendront en considération les inscriptions par ordre de dates d’inscription et de paiement.