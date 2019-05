Spectacle d'impro en hommage à Stéphan Collard - Luxembourg Matin - 14/05/2019 Ce samedi 18 mai à 20h, rendez-vous à la salle de l'école Saint Benoît à Habay-la Neuve. Entrée 10 euros - gratuit pour les enfants de moins de 12 ans - Les réservations se font par mail : lafeteastephan@gmail.com Le spectacle se veut familial et les bénéficies de la soirée seront reversés à l’asbl les Arsouilles d’Arlon et plus particulièrement aux Amis d’Al les clowns relationnels de l’hôpital d’Arlon. Emmanuelle Corsale-Collard, veuve de Stéphan, était l'invitée en direct de Philippe Lorain ce mardi vers 6h20 :