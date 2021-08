Spectacle au profit des sinistrés des inondations. Arlon ces 4 et 11 septembre

Spectacle d'impro au profit des sinistrés suite aux inondations - Luxembourg Matin - 30/08/2021 Nathalie Braun est arlonaise. Très marquée par la situation des sinistrés suite aux inondations de juillet, elle a décidé d'apporter son aide et son soutien en organisant deux spectacle d'improvisation. Les fonds ainsi réculter seront reversés aux familles des sinistrés. "J'ai été marquée, comme tout le monde je crois. Ma condition physique ne me permettant pas d'aller aider je cherchais une solution pour pouvoir aider et quells compétences j'aurais pu mettre au service des sinistrés. En entendant de la pub pour d'autres spectacles organisés en Belgique je me suis dit "voilà ce que je peux faire, c'est organiser un spectacle d'impro" nous confie-t-elle. Deux représentations, les 4 et 11 septembre en la salle de spectacle de l'ISMA à Arlon. Vous pouvez en savoir plus via cette page FACEBOOK