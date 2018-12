"Sois belge et tais-toi !" : bientôt en Province de Luxembourg

Après 20 ans, l'équipe de Sois belge se renouvelle pour un spectacle 2.1. Autour de Baudouin Remy, une nouvelle troupe se forme. Leur défi ? Savoir chanter, imiter, danser, interpréter, jouer...

Une série de nouveaux comédiens sur scène dont Stéphane Pierrard. Stéphane était l’invité il y a quelques semaines d’ici de Cyril dans le 8/9.

Les dates de la nouvelle version de "Sois belge et tais-toi !" en Province de Luxembourg et au Grand-Duché de Luxembourg :

Le Rox – Rouvroy

12 janvier – 20 h 30

Spectacle au profit des oeuvres sociales de l'Inner Wheel Gaume Ardennes

Le Service Club INNER WHEEL GAUME ARDENNES vous invite à Faire d’une pierre QUATRE coups !

- Contribuez à 2 projets au service des jeunes et leur impact positif sur l’avenir de notre société (plus d’infos sur demande iwgaumeardennes@hotmail.be)

- Passez une soirée plaisir grâce au spectacle d’autodérision le plus typiquement Belge, du „Kroll“ en 3D selon un spectateur enthousiaste, mais aussi grâce aux belles rencontres que vous y ferez autour de gourmandises permises !

- Venez rencontrer le Service Club et qui sait, peut-être renforcer leurs rangs !

- Découvrez LA SALLE DE SPECTACLE la plus moderne du Sud Luxembourg.

Avec 79 clubs en Belgique, INNER WHEEL compte 3895 clubs et plus de 103.000 femmes dans 103 pays à travers le monde qui oeuvrent au service d’une société plus accueillante, juste, vivante, libre ! Faire partie d’un club Inner Wheel c’est oeuvrer localement entre amies, jeter des ponts entre les communautés proches ou lointaines et s’ouvrir à la diversité des cultures.

Rockhal à esch sur alzette (Luxembourg)

27 janvier 2019 - 19 h 30



Centre Culturel de Libramont

17 février - 15 h 00 + 19 h 30

Spectacle au profit des oeuvres sociales du Kiwanis Lorraine Semois

Maison de la Culture d'Arlon

22 mars - 20 h 00

Spectacle au profit des oeuvres du Kiwanis d'Arlon

Le Wex de Marche-en-Famenne

31 mars - 16 h 00

Toutes les infos donc sur le : https://www.soisbelge.be/