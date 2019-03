Soirée irlandaise à Ethe (Virton) : " The Bucks "

Ambiance "pub irlandais" ce samedi 23 mars dans la salle du Petit Théâtre rue Docteur Hustin à Ethe (Virton). Pour fêter la Saint-Patrick, les deux asbl éthoises, "Musique Acoustique" et "Le Petit Théâtre Entre Nous" ont invité trois des plus grands représentants de musique traditionnelle irlandaise en Belgique, dont deux irlandais pure souche. The Bucks seront sur scène dès 20h00 pour une soirée où se succéderont Jigs, Hornpipes et autres Reels, musiques à danser et à chanter.

Kieran Fahy est originaire du Comté de Galway. Bien connu à Virton où il est professeur de violon depuis plus de 20 ans au Stage International de Musique Acoustique, il est considéré comme un spécialiste du très célèbre compositeur et harpiste irlandais Turlough O’Carolan. Il est également membre fondateur du groupe Shantalla.

Philip Masure est LE guitariste belge en Dadgad, accordage spécifique de l’instrument pour les musiques celtiques. Il donne de nombreux stages et accompagne plusieurs groupes tels Comas, Lais ou Urban Trad.

David Munally est sans doute le plus connu internationalement. Dès son plus jeune âge, il fut baigné par le chant et l’accordéon de sa grand-mère et son oncle. Curieux et persévérant, il étudie toutes les facettes de l’instrument dans tous les styles traditionnels, et maîtrise rapidement le jeu de ses plus grands interprètes tels John J Kimmel, Martin O’Connor ou Ricardo Tesi. Il jouera dans les fameux groupes De Dannan et The Chieftains.

Soirée très prometteuse donc aux côtés de ce trio professionnel. Et si l’on vous dit que, par souci d’authenticité, le "noir breuvage" irlandais y sera aussi servi à la pompe dans des pintes de 40cl, le dépaysement sera complet ! (à consommer avec modération)

Infos et réservations : 063.44.56.60 ou 0474.04.96.15 ou info@petittheatre.be

Jean-Marie Giltaire, cheville ouvrière de l'événement, était l'invité en direct de Philippe Lorain ce matin :