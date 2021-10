Six boucles pédestres afin de découvrir l'agriculture autrement en province de Luxembourg

Six boucles familiale en suivant la mascotte "Rouxy" en milieu agricole, agrémentées de panneaux didactiques traitant de la thématique. Des promenades qui varie de 5 à 7 km, illustrée par un plan et un QR Code. Lors de ces balades vous découvrirez l’agriculture et des fermes que vous aurez la possibilité de visiter ou d’y acheter des produits du terroir.

6 boucles :

- A la découverte des fromages d’Ozo – Durbuy

- Circuit de la ferme des Frênes à Cens/Tenneville

- Balade en circuit court à Petitvoir/Neufchateau a la découverte de deux exploitations non conventionnelles, la ferme Elaclaba et la coopérative du Grand Enclos

- Circuit court de la ferme Lamberty à Petit-Thier à Vielsalm

- Circuit de la ferme du Pouhou à Bertogne

- Entre villages, pommes et petits fruit à Chenois/Latour Cette balade de 6.4km représentée par un rectangle vert nous invite à découvrir le village de Chenois. Entre passages en forêt et sentiers de campagne, les panneaux didactiques de ce parcours vous présentent toutes l’importance de l’élevage sur la biodiversité et le rôle de l’agriculteur sur nos paysages. Au Verger et pressoir Munaut, vous découvrirez comment les différentes variétés de pommes, une fois récoltées seront pressées sur place. Non loin de là, le jardin des Enchanteurs sera le bienvenu pour une halte gourmande. Sur demande, il est possible de bénéficier de la visite de la plantation avec de nombreuses variétés fruitières.