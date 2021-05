Siméon, 5 ans et demi, de Vesqueville, va grimper l’équivalent du Mont-Blanc au profit de Viva for Life.

Siméon a 5 ans et demi, il habite à Vesqueville et il a la chance de vivre dans le confort. Il adore grimper, alors avec sa maman Sophie Devillez, ils se sont dit : "pourquoi ne pas joindre l’utile à l’agréable ?" Et ils ont décidé ensemble de se mettre le défi de grimper l’équivalent du Mont Blanc (4809 m de dénivelé positif) en se faisant parrainer au profit de Viva for Life.

Il n’y aura pas de délai de temps, car ils souhaitent préserver Siméon au vu de son jeune âge, que l’exercice physique reste un plaisir et reste safe pour lui. Un objectif de récolte de 2500€ a été fixé, mais ils espèrent bien sûr récolter plus si possible. En soutien, pour optimiser les parrainages, Sophie a créé une page Facebook avec le suivi des résultats de Siméon et les photos des magnifiques points de vue qu’il atteindra à chaque sortie.

Pour soutenir Siméon et sa famille et parrainer l’ascension de l’équivalent du Mont-Blanc, rendez-vous sur le site de Viva for Life.