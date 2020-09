"Silence" de Comès et 6ème édition du Parcours d'Artistes à Nassogne

En ce début de mois de septembre et en ouverture du 6ème Parcours d’Artistes, le Centre culturel de Nassogne vous propose de découvrir, ce vendredi 11 septembre 2020 à 20h15, à la Maison Rurale à NASSOGNE, une projection de la BD de Didier Comès, précédée d’une conférence sur le chamanisme et les pratiques magico-religieuses :

" Silence "

D’après la BD de Comès

Illustration musicale par Nicolas Hanlet (Clavier)

et Gérard Malherbe (guitare)

Conférence par Albert Moxhet

" L’histoire se déroule à Beausonge, ... village imaginaire des Ardennes. " Silence ", un jeune homme muet et

simple d’esprit, est l’homme à tout faire de l’odieux et brutal Abel Mauvy. Il fait la connaissance d’une sorcière aveugle qui lui révèle le secret de ses origines, ainsi que les raisons qu’ils ont tous deux de se venger d’Abel Mauvy …"

Le célèbre album de Didier Comès est ici projeté, case par case, sur grand écran et illustré musicalement.

Une illustration musicale originale et improvisée ... qui enrichit la lecture, ouvre à une nouvelle dimension et entraîne le spectateur dans un univers envoûtant.

Le spectacle est précédé d’une conférence de 35 minutes donnée par Albert Moxhet sur l’œuvre de Didier Comès, le chamanisme et les pratiques magico-religieuses... .

Le public sera installé sur des chaises ‘réservées’

... avec le nom affiché sur le dossier !

Pour des raisons de sécurité, l'équipe du Centre Culturel de Nassogne vous demande de ne pas circuler dans la salle une fois arrivé sur place.

" Nous comptons sur votre sens des responsabilités pour respecter les règles sanitaires en vigueur au moment de l’événement et veillerons à leur application pour garantir un moment convivial en toute sérénité et sécurité ", précise Jean-Pierre Clincx, Animateur-Directeur du Centre Culturel de Nassogne.

Modalités pratiques :

Prix sur place : Adultes. : 8 € (ou 8 cc) / Etudiants. : 6 € (ou 6cc) / Art. 27 : 1,25 € (!!! avant le 08/09/20 !!!)

Réservations obligatoires avant tout paiement : Centre culturel de Nassogne : 084/ 21.49.08 - info@ccnassogne.be

Compte : BE86 0682 5050 4850 Maximum 50 places disponibles

Attention : masques obligatoires, la projection étant prévue avec mesures de distanciation par ‘bulles’.

En partenariat avec la Bibliothèque communale de Nassogne

" Parcours d’Artistes " ... une sixième édition exceptionnelle à la rencontre des " créateurs " de chez nous !

Ce week-end des 12 et 13 septembre 2020, se déroulera la cinquième édition du " Parcours d’Artistes " sur l’entité de Nassogne. Serpentant à travers les villages de notre belle commune, cette balade artistique réunira plus de 300 curieux, 500 créations et 70 artistes !



Une palette très diversifiée de techniques sera présentée : aquarelle, céramique, sculpture, huile, musique, vannerie, photographie ...

Cette nouvelle édition mettra en lumière le travail des artistes et artisans de l’entité de Nassogne (et de leurs amis), tout en dévoilant ‘leur atelier’ ou tout autre espace de création au sein de leur village.



Dans le contexte de crise actuelle, nous avons décidé de multiplier les lieux de rencontre assez spacieux, et de mettre tout en œuvre afin de respecter toutes les normes sanitaires imposées.



Rendez-vous tout au long du week-end dans les différents points de départ pour vous procurer votre brochure :

- La Maison rurale à Nassogne,

- La salle Saint-Pierre à Grune,

- ‘La Petite Europe’ à Bande,

- La Gatte d’Or à Harsin,

- L'église Sainte-Marguerite à Lesterny

Certaines manifestations se dérouleront à des moments spécifiques :

• Concert du "Duo Sem Nome" dans l'Eglise Saint-Martin de Forrières le samedi 12 de 15h à 16h

• Concert de "Tom White Shoes" dans l'Eglise Saint-Martin de Forrières le samedi 12 de 18h à 19h

• Conte de Marie Bylyna au Château de Grune le dimanche 13 de 14h30 à 15h30

• Initiation au Graffiti par Nathaël Gailly sur le Parking du Centre culturel, le dimanche 13 de 13h à 19h

Partage et convivialité restent les valeurs essentielles de cet événement.

C’est l’opportunité de découvrir le panel d’artistes présent à Nassogne et dans les villages alentour, et de partager avec eux leur passion ! Venez nombreux…

6ème " Parcours d’Artistes " sur l’entité de Nassogne

(départ et circuits depuis les lieux mentionnés ci-dessus)

Ces samedi 12 et dimanche 13 septembre 2020 de 14h00 à 19h00

Pour les événements ponctuels, réservation obligatoire avant tout paiement auprès du Centre culturel, les places étant limitées à maximum 50 personnes (10 pour le graffiti).



Port du masque obligatoire tout au long du week-end.

Une organisation du Centre culturel de Nassogne, en collaboration

avec la Bibliothèque communale et l’Administration communale de Nassogne

Jean-Pierre Clinckx, Animateur-Directeur du Centre Culturel de Nassogne, était ce mardi 8 septembre 2020 l'invité de Philippe Lorain aux alentours de 7h20 :