Sharko de retour sur ses terres arlonaises (1ère partie) - Luxembourg Matin - 04/11/2019 Sharko, alias David Bartholomé, est de retour sur scène. Celui qui est aussi désormais l’un des animateurs des Enfants de Chœur sur Vivacité, revient pour une tournée belge avec un nouvel album, « Glucose ». Une tournée qui passera par Arlon le vendredi 8 novembre prochain avec un concert prévu dans la salle de l’Atelier. Avec « Glucose », celui qui est d’ailleurs Arlonais d’origine quitte les ambiances rock et pop qui lui sont chères pour des chansons plus électro. Eric Bussienne a eu l’occasion de le contacter et lui a demandé pourquoi il a réalisé ce virage musical…