Depuis 2000, la Wallonie propose chaque année au grand public de se mobiliser du 16 au 22 septembre, lors de la Semaine de la Mobilité européenne.

L’objectif ?

Préconiser l’utilisation rationnelle de la voiture en démontrant les avantages des modes de déplacement alternatifs comme la marche, le vélo, le covoiturage, le bus, le train etc. Cette semaine est aussi l'occasion de communiquer et de valoriser l'existant, d'inaugurer de nouvelles infrastructures ou de lancer une nouvelle action.

" Ce que nous voulons mettre en avant pendant la Semaine de la Mobilité cette année, ce sont toutes les solutions qui existent en Wallonie pour une mobilité plus efficace, plus respectueuse de notre cadre de vie et qui s’inscrive dans le développement durable.", précise Alice Gobiet, Chargée de communication pour le Service public de Wallonie (SPW) - Mobilité infrastructures.

avant d'ajouter :

" Nous savons que la voiture reste utile dans certains cas et est parfois même indispensable pour des trajets bien particuliers. L’idée n’est évidemment pas de culpabiliser le citoyen ou les entreprises alors que beaucoup subissent déjà au quotidien les désavantages d’une trop importante utilisation de la voiture " en solo ". C’est pourquoi nous voulons promouvoir un ensemble de modes de déplacement qui peuvent être complémentaires."

Cette année, les circonstances particulières ont demandé au SPW de s'adapter : un peu moins d’actions en réel mais plus de télétravail, de la distanciation sociale mais aussi de la solidarité et un engouement national pour le vélo… Finalement, n’est-ce pas l’occasion de réfléchir à sa mobilité et de mettre en valeur une autre utilisation de l’espace public ? Ce sera le thème de la Semaine de la Mobilité 2020 : " l’espace public, ça se partage !"

Alice Gobiet, Chargée de communication pour le SPW (Service public de Wallonie) - Mobilité infrastructures, était l'invitée de Philippe Lorain ce mardi 15 septembre 2020 à 7h50 :