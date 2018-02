Sébastien Graux était l'invité de Luxembourg matin ce mardi

A 21 ans, Sebastien a déjà une belle expérience musicale, deux albums avec son ancien groupe RMS et une centaine de concerts à son actif.

A l’automne 2016, ce jeune prodige de la guitare, décide de donner une nouvelle direction à sa musique et de trouver sa voie, sa voix. Il part alors en Californie pour s’imprégner de la culture musicale américaine. Lors de ce voyage initiatique exaltant, il réalise, seul, plus d’une dizaine de titres. Des chansons à l’énergie positive et sensuelle qu’il crée entièrement en écrivant les paroles et en jouant de tous les instruments. Des inspirations que l’on devine à l’écoute de son premier single “Follow”. Un track pop, enlevé et coloré qui (re)donne le sourire et sera suivi, l’automne 2017, par un EP intitulé “Note Life "

Il était donc l'invité de Philippe Lorain ce matin, accompagné de sa guitare et nous a fait le plaisir de jouer de nombreuses versions acoustiques de ses compositions !