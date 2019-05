Sébastien Demanez, un "Banquier Repenti" devenu brasseur à Sainte-Ode

Vu le succès rencontré lors des premières éditions, l’Apaq-W est heureuse de vous annoncer l’organisation de la 3ème édition du "Week-end découverte des vignobles, brasseries et distilleries de Wallonie", les 11 et 12 mai prochains !



Le secteur viticole connaît un véritable essor, les nouveaux domaines qui se créent régulièrement en témoignent. Le bourgeonnement des micro-brasseries est un véritable phénomène.



L’an dernier, le week-end s’est ouvert aux distilleries et producteurs de spiritueux. L'Agence Wallonne pour la Promotion d'Une Agriculture de Qualité réitère car le whisky et le gin font aussi partie de la palette des alcools produits en Wallonie.



Cette année, ce ne sont pas moins de 16 vignobles, 6 distilleries et 34 brasseries qui participent à cet événement !



Chaque vigneron, chaque brasseur, chaque distillateur vous proposera de découvrir son vignoble, sa brasserie, sa distillerie via des visites guidées, des dégustations, des démonstrations de leurs techniques culturales et de leur savoir-faire mais aussi leur histoire, l’histoire d’un métier et souvent d’une vie… Un parcours…



De nombreuses activités de détente seront également proposées sur chaque site : restauration, marché de produits locaux, concerts, jeux pour enfants, visites patrimoniales, etc.



Plutôt bière ou plutôt vin ? Un petit digestif ? Oubliez les étiquettes ! Laissez-vous tenter, l’inventivité des artisans de l'Apaq-W n’a pas de limites. Les flacons wallons vous réservent plus d’une surprise ! Alors, œnologue ou zythologue, amateur ou averti, c’est l’occasion de partir à l’aventure, d’explorer, au gré des crus, des brassins et des distillats, la Wallonie printanière du joli mois de mai !



Découvrez la liste des vignobles, brasseries et distilleries participant à ce week-end découverte sur le site dédié vinsbieresdistilleries.be et bloquez d’ores et déjà ces dates dans votre agenda !



Enfin, tentez de gagner votre place dans le car VIP qui sillonnera la Wallonie en compagnie de l'Ambassadeur de l'Apaq-W, Eric Boschman et de nombreuses autres personnalités ! 5 lieux "surprises" par jour seront visités incluant le petit-déjeuner, le repas de midi et les dégustations. Pour ce faire, rendez-vous sur la page facebook de l’APAQ-W et/ou écoutez-bien les spots radio annonçant l’événement sur Vivacité, Classic 21 et Pure FM. Bonne chance !

Parmi les établissements participants en province de Luxembourg, figure la Brasserie Demanez à Magerotte (Sainte-Ode). Sébastien Demanez, son responsable, était ce vendredi matin, l'invité en direct et en studio de Philippe Lorain :