Sébastien Collet pédalera d'Arlon vers Tournai au profit de "Viva for Life"

Sébastien Collet habite Léglise et réalise de nouveau cette année un défi au profit de Viva for Life, le grande action de mobilisation de la RTBF qui vient en aide à l'enfance précarisée.

"Plus d’ 1 enfant sur 4 à Bruxelles ou en Wallonie vit sous le seuil de pauvreté... il y a donc urgence d'agir ! C'est motivant de se dire que je peux, en poursuivant ma passion, récolter des fonds pour reverser à "Viva for Life". Montrer aussi qu' il est possible d' utiliser un maximum la mobilité douce (vélo et marche : deux modes de déplacement que je privilégie autant que je peux) et ainsi développer une attitude éco-responsable." témoigne Sébastien sur la page facebook qu'il vous invite à rejoindre We could be heroes - Sport for Life



"Prouver qu'on peut TOUS faire une différence chacun à notre niveau, et vous inciter vous aussi à sortir de votre zone de confort et pourquoi pas vous lancer un défi personnel ?! Je prévois encore cette année, comme l' année dernière, de réaliser la traversée de la Wallonie en vélo en une journée fin décembre ! C' est à dire de rejoindre la ville d' Arlon à celle de Tournai, soit une étape de 250 km. Et ce peu importe les conditions climatiques, neige, intempéries... on se bat pour la bonne cause ! Si certains veulent se joindre à moi dans l’ aventure, contactez-moi !" poursuit ce jeune sportif hyper-motivé !



Avant de conclure au micro de Philippe Lorain en direct ce mercredi matin vers 7h20 sur la citation de Pythagore : " Un homme n' est jamais si grand que lorsqu' il est à genou pour aider un enfant. "



Si vous voulez soutenir Sébastien Collet dans son défi : cliquez sur agir.vivaforlife.be/projects/we-could-be-heroes-sport-for-life