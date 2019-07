Sébastien Collet de Léglise : des kilomètres à pied et à vélo pour Viva For Life

Sébastien Collet : des kilomètres à pied et à vélo pour Viva For Life - Luxembourg Matin -... Grand sportif, Sébastien Collet se lance dans un grand défi Viva For Life en se faisant parrainer pour l'ensemble de ses compétitions (semi-marathons, ironman, marathons) au cours de la saison. Il nous a parlé de sa passion et de son engagement pour Viva For Life ce mardi matin…